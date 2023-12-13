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Зустріти Різдво просто неба: Ірландія розмістить 950 біженців з України у наметах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зустріти Різдво просто неба: Ірландія розмістить 950 біженців з України у наметах
У таких наметах житимуть українці у Ірландії
фото:laoistoday.iе

За лічені дні до Різдва українців вирішили розмістити на полі у наметовому містечку у ірландському графства Лиш

Незважаючи на зимовий період влада Ірландії не відмовляється від планів розміщувати українців із усіма зручностями у наметах. При тому це наметове містечко Департамент інтеграції Ірландії описує як «готове до зими житло». Про це пише breakingnews.ie

Наметове містечко Stradbally Estate найбільш відоме проведенням музичного фестивалю Electric Picnic. Зараз майданчик розрахований для розміщення ще 950 осіб, які прибуватимуть поетапно протягом наступних кількох тижнів, і у понеділок почався прийом біженців або бенефіціарів тимчасового захисту (BOTP). До кінця цього тижня Департамент інтеграції Ірландії повідомив, що мінімум 100 біженців з України проживатимуть на цьому місці.

За словами посадових осіб Департаменту інтеграції Ірландії, будівельні та відновлювальні роботи були завершені ще восени, але нібито не відповіли запитам щодо вартості нового житла. Представник Департаменту інтеграції сказав, що вони почали «використовувати приміщення екстреного розміщення, розташоване в Stradbally Estate, в обмеженому режимі».

«Родини, в якій є дитина до двох років або хтось, хто пересувається в інвалідному візку, сюди не направлять. Очікується, що до кінця тижня на майданчику буде розміщено до 100 біженців», – сказав речник відомства, пояснивши, що Департамент інтеграції Ірландії взаємодіє з відповідними зацікавленими сторонами.

Як зазначила незалежний член ради графства Лиш, на землях якого розташований новий притулок для українців, Ейслінг Моран, місцева влада не повідомила їй вартість розміщення кожного українського біженця, зазначивши «для кожного різна, і немає точних сум». Вона додала: «Я чула, що це 100 євро за ніч, і що можновладці розглядали можливість подвоїти цю оплату, оскільки було важко забезпечити проживання біженців. Раніше вважалося, що місце не використовуватиметься, оскільки зараз середина зими, а до Різдва залишилося лише два тижні».

У інформаційній записці Департаменту інтеграції в жовтні минулого року офіційні особи сказали, що «готове до зими житло» у Stradbally Estate буде мати власний вхід, ванні кімнати, опалення та ізоляцію, а всі намети також додатково опалюються та містять допоміжні приміщення.

Згідно з даними Департаменту інтеграції, наметове містечко буде укомплектоване командою, яка включатиме адміністрацію наметового містечка, соціальний персонал, персонал служби харчування, прибиральниць та цілодобову охорону та медичний персонал. Ділянка оточена з усіх боків надійною огорожею та матиме одну точку входу та виходу, за якими постійно наглядатиме охорона. Кожному мешканцю видадуть посвідчення особи з фотографією, яке вони повинні будуть пред’являти при вході та виході.

Нагадаємо, частину українських біженців, які перебувають у Ірландії цієї осені, розмістили у наметах. За словами місцевої влади, коли стоїть завдання розмістити 93 тисячі біженців з України, доводиться використовувати всі варіанти, зокрема і такі. У наметі лежать килими, вони призначені для захисту від бруду і так далі. Але коли йде дощ, усередині намету залишаються калюжі. Коли вночі вітряно, люди сплять і чують всю стихію. 

До слова, влада Ірландії може найближчим часом ухвалити рішення про значне зменшення розмірів допомоги, що виплачується українським біженцям. Щотижневі виплати передбачається скоротити більш ніж уп'ятеро – з 220 євро до 38,8 євро. Цей крок зумовлений високими витратами. Уряд також розгляне обмеження терміну проживання у державному житлі для тих, хто тікає від війни до 90 днів. Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар запропонував уповільнити потік біженців з України та інших країн, бо є труднощі із забезпеченням житла для них. Комітет із цих питань збирався 11 грудня. 

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Теги: міністр охорона харчування влада притулок житло Ірландія опалення місцева влада дитина

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