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Рекрутинг для ЗСУ: які фахівці потрібні та чи можна самому обрати посаду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рекрутинг для ЗСУ: які фахівці потрібні та чи можна самому обрати посаду
Система мобілізації репресивної моделі, що залишилась нам від радянського минулого – застаріла
фото з відкритих джерел

Через портали пошуку роботи армія активно залучає айтівців

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Призову підлягають чоловіки у віці від 18 до 60 років. Експерти розповіли, які фахівці найбільше потрібні у Збройних силах України та чи можна самостійно обрати посаду. Про це інформують Факти ICTV. 

У переліку фахівців, яких потребують військові, є багато цивільних професій. Для проведення більш цілеспрямованого призову влада хоче залучити на повну комерційні рекрутингові компанії. Вони розміщуватимуть вакансії ЗСУ у своїх базах – мовляв, так людина зможе обрати роботу у тому підрозділі, в якому хоче.

«Мотивація підрозділів звертатися до нас саме у тому, щоб знайти фахівців на конкретну посаду, а не просто щоб закрити штатку», – розповів керівник військового рекрутингу кадрової агенції Олексій Руденко.

За його словами, агенція вже рекрутувала до лав близько 2,5 тис. охочих. Діапазон вакансій широкий – від піхоти та артилеристів до розвідників РЕБ.

Через портали пошуку роботи ЗСУ активно залучають айтівців. Вони можуть працювати за своїм профілем і бути не менш корисними – розробляти різноманітні програми, займатися кіберзахистом або безпосередньо перебувати у бойових бригадах.

Як зазначив секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ВР Роман Костенко, бажання претендентів будуть враховуватися. Однак одного бажання, щоб стати, до прикладу, спецпризначенцем, недостатньо, як і танкістом для людини, у якої зріст під 2 метри.

Військові експерти наголошують – система мобілізації репресивної моделі, що залишилась нам від радянського минулого – застаріла.

Країна має переходити на демократичну модель – рекрутингову систему з гарантованою мотиваційною базою та розумінням того, що отримають військовослужбовці під час служби та після демобілізації. Терміни служби теж мають бути чітко прописані.

Нагадаємо, у Верховній Раді за участі Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України планується розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації. Його планують ухвалити до кінця року.

 

Теги: армія військові воєнний стан мобілізація модель влада роман Роман Костенко

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