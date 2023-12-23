Головна Новини
search button user button menu button

Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Петро Порошенко навів приклад Ізраїля, де влада обʼєдналась з опозицією одразу після масованої атаки ХАМАСу
фото: Європейська солідарність

«Єднання має бути навколо Збройних Сил України»

Петро Порошенко в інтервʼю на «5 каналі» пояснив, що створення уряду національної єдності потрібне для ухвалення непопулярних, але життєво важливих для збереження держави рішень. 

Він навів приклад Ізраїля, де влада обʼєдналась з опозицією одразу після масованої атаки ХАМАСу.

«Жахливий був рейтинг у людини, яку я дуже добре знаю, багато разів з ним зустрічався – Нетаньяху, прем’єр-міністр Ізраїля. Він якраз тільки почав судову реформу, яка рятує його від відповідальності, народ це не підтримав. І в перші години війни він каже: перше, з чого я починаю – національна єдність. Що робиться для цього? Коаліція національної єдності. Як вона робиться? Навіть якщо нема посад в уряді – ми робимо міністрів без портфеля. Всі доєднуються до коаліції. Тому що – непопулярні рішення. Бо популярні рішення – і так всі залюбки приєднаються. А непопулярні рішення, які як повітря потрібні країні для того, щоб виграти, мають приймати ті, хто представляє народ, і вони демонструють це об’єднання», – пояснює Порошенко.

«Нам це вдалося на початку широкомасштабного вторгнення. І потім цей процес був під ерозією. І зараз нам треба повернутися до цього. Нам треба спільно приймати потрібні, нехай і непопулярні рішення. Розділяючи за це відповідальність. І виходити на результат. Нам потрібен результат», – наголошує експрезидент. 

«Навколо чого має бути єднання? Єднання має бути не навколо Порошенка, єднання має бути не навколо Зеленського, чи будь-кого іншого. Єднання має бути навколо Збройних Сил України. І недарма, бо український народ дуже мудрий, на сьогоднішній день найбільшим рівнем довіри користуються вже не церква, не політики, а Збройні Сили. Вони вибороли це право», – переконаний Петро Порошенко.

«Це і є той стрижень, той кристалізатор, навколо якого має бути побудована єдність українського народу. Коли вона так буде побудована – все у нас вийде», – переконаний Порошенко. 

Теги: ЗСУ влада Петро Порошенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У мирний час жінки приймаються на військову службу тільки в добровільному порядку
Мобілізація жінок: Безугла розповіла, де можуть служити українки
18 грудня, 09:06
Північна Корея запустила в Японське море балістичну ракету малої дальності
Україна відреагувала на ракетні випробування КНДР
19 грудня, 00:20
Росіяни посилять наступальні операції в Україні на початку 2024 року: оцінка ISW
Росіяни посилять наступальні операції в Україні на початку 2024 року: оцінка ISW
Вчора, 07:52
Колишній міський голова Харкова Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року у німецькій клініці
Адвокати сина Кернеса стверджують: Терехов сфальсифікував вибори мера Харкова
30 листопада, 12:37
Влада федеральних земель Німеччини закликає до ретельного контролю мігрантів
В одній із федеральних земель Німеччини рекордно зросли витрати на біженців
8 грудня, 16:10
Безвізового режиму між Росією та Китаєм і досі немає
Безвізові тури для китайців у Росію з тріском провалились
4 грудня, 13:26
8 грудня РФ ударила по Україні ракетами з бомбардувальників Ту-95МС
Чи повторяться ракетні удари з бомбардувальників? ЗСУ оцінили загрозу
9 грудня, 12:58
Уночі окупанти запустили по Україні майже 20 «Шахедів»
Масована атака дронів та 350 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах
20 грудня, 12:53
Наслідки нічної атаки на Київщину
Влучання на Київщині та 105 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах
21 грудня, 10:46

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Війська на передовій зіткнулися с серйозною проблемою – британська розвідка
109K
Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
24K
Розвідка розкрила, чого панічно бояться в Росії
15K
Київ замело снігом (фото, відео)
9636
На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)
8955
Окупанти вивели свої кораблі з Чорного та Азовського морів

Новини

Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Сьогодні, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
За місяць окупанти дев'ять разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК
Вчора, 19:02
Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)
Вчора, 15:02

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua