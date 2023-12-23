Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності

«Єднання має бути навколо Збройних Сил України»

Петро Порошенко в інтервʼю на «5 каналі» пояснив, що створення уряду національної єдності потрібне для ухвалення непопулярних, але життєво важливих для збереження держави рішень.

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Він навів приклад Ізраїля, де влада обʼєдналась з опозицією одразу після масованої атаки ХАМАСу.

«Жахливий був рейтинг у людини, яку я дуже добре знаю, багато разів з ним зустрічався – Нетаньяху, прем’єр-міністр Ізраїля. Він якраз тільки почав судову реформу, яка рятує його від відповідальності, народ це не підтримав. І в перші години війни він каже: перше, з чого я починаю – національна єдність. Що робиться для цього? Коаліція національної єдності. Як вона робиться? Навіть якщо нема посад в уряді – ми робимо міністрів без портфеля. Всі доєднуються до коаліції. Тому що – непопулярні рішення. Бо популярні рішення – і так всі залюбки приєднаються. А непопулярні рішення, які як повітря потрібні країні для того, щоб виграти, мають приймати ті, хто представляє народ, і вони демонструють це об’єднання», – пояснює Порошенко.

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«Нам це вдалося на початку широкомасштабного вторгнення. І потім цей процес був під ерозією. І зараз нам треба повернутися до цього. Нам треба спільно приймати потрібні, нехай і непопулярні рішення. Розділяючи за це відповідальність. І виходити на результат. Нам потрібен результат», – наголошує експрезидент.

«Навколо чого має бути єднання? Єднання має бути не навколо Порошенка, єднання має бути не навколо Зеленського, чи будь-кого іншого. Єднання має бути навколо Збройних Сил України. І недарма, бо український народ дуже мудрий, на сьогоднішній день найбільшим рівнем довіри користуються вже не церква, не політики, а Збройні Сили. Вони вибороли це право», – переконаний Петро Порошенко.

«Це і є той стрижень, той кристалізатор, навколо якого має бути побудована єдність українського народу. Коли вона так буде побудована – все у нас вийде», – переконаний Порошенко.