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У столиці військові проведуть тренування з оборони міста: влада звернулася до киян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці військові проведуть тренування з оборони міста: влада звернулася до киян
Начальник КМВА також застеріг не знімати та не оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки
фото ілюстративне

Під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння

У Дарницькому районі столиці з 11 по 14 грудня 2023 року проходитимуть військові навчання Угруповання сил і засобів оборони Києва. Про це повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета навчань – нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції», – написав Попко.

Начальник КМВА також застеріг не знімати та не оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки.

Триває 656-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. 

У ніч на 11 грудня російські окупанти завдали чергового удару по Києву. Наслідки щодо атаки уточнюються. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено.

Загалом за минулу добу ворог завдав трьох ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Київ військові навчання навчання озброєння влада

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