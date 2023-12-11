У столиці військові проведуть тренування з оборони міста: влада звернулася до киян
Під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння
У Дарницькому районі столиці з 11 по 14 грудня 2023 року проходитимуть військові навчання Угруповання сил і засобів оборони Києва. Про це повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
«Під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета навчань – нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції», – написав Попко.
Начальник КМВА також застеріг не знімати та не оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки.
Триває 656-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.
У ніч на 11 грудня російські окупанти завдали чергового удару по Києву. Наслідки щодо атаки уточнюються. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено.
Загалом за минулу добу ворог завдав трьох ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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