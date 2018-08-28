Шість років тюрми за жарт у соцмережі. Сповідь російських «екстремістів»

BBC



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В останні роки російські правоохоронці виявили порушення так званих екстремістських законів у всіх видах онлайн-контенту: від мемів і репостів до історичних фотографій

Боротьба за «скрєпи»: приводом для кримінального переслідування може стати допис, репост або лайк

У Росії молода жінка опинилася перед загрозою потрапити у в'язницю через обмін мемами в соціальних мережах. Цей випадок став поштовхом до серйозних дискусій щодо цензури в РФ.

23-річна Марія Мотузна з міста Барнаул в Сибіру звернулася до громадськості наприкінці липня. Тоді вона у Twitter пояснила, як потрапила до офіційного списку екстремістів та терористів в Росії.

«Привіт усім, мене звати Маша, мені 23 роки, і я – екстреміст», – написала вона російською мовою перед тим, як розказати свою історію.

У 20-х наступних твітах Марія детально виклала, як у травні поліція звинувачувала її в «зневазі людей» за сатиричні дописи, які жінка опублікувала у себе на сторінці у ВКонтакте, найбільшій соціальній мережі в Росії.

Після першого слухання справи (6 серпня, - «Главком») суд призначив наступне засідання на 28 серпня. Марія ризикує потрапити за ґрати на шість років за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі та зневазі до релігійних почуттів громадян – правопорушення, які у Росії підпадають під категорію кримінальних.

«Було кілька мемів – лише деякі фотографії на релігійну тематику, зокрема про Російську православну церкву», – розказала дівчина кореспонденту ВВС.

Марія Мотузна зі своїм адвокатом Олексієм Бушмаковим

На одній з таких образливих картинок зображуються жінки, одягнені як монахині, що курять сигарети, закликаючи одна одну робити це швидше, «поки ніхто не бачить».

На іншій – африканські діти з порожніми тарілками в руках, поряд підпис: «Чорний гумор – це як їжа – доходить не до всіх».

«Там не було геноциду чи ще чогось – це просто веселі картинки», – переконує Марія.

За словами дівчини, ці меми вона публікувала, коли була молодшою, тепер такі картинки вона в мережі не розміщує, оскільки її світогляд та почуття гумору змінилися.

«Мені було 20 років – зовсім інша людина», – зазначила вона.

«Я думала, що це жарт»

Коли Марія дізналася, що перебуває під слідством, вона спершу не повірила. «Чесно кажучи, вперше, коли мені показали ордер на обшук, я розсміялась і запитала: «Ви серйозно?». Я думала, що це жарт, можливо, мої друзі мене розігрують».

За словами дівчини, коли її забрали на допит, поліція повідомила, що вона отримає кілька годин «громадських робіт без судимості», якщо підпише повне зізнання. «Я підписала все, бо повірила у нашу велику поліцію», – згадує Марія.

«Я не можу повірити, що все це справді відбувається зі мною. Здається, що будь-якої хвилини мені скажуть, що то був розіграш», – говорить вона.

«Небажаний громадянин»

Але це не жарт. Коли історія Марії з’явилася на перших шпальтах, з’ясувалося, що ще як мінімум двоє людей у Росії ризикують опинитися у в’язниці за такими ж обвинуваченнями.

Деталі їхніх справ так схожі, що важко не відчути дежавю: обидвоє, як і Марія, користувалися ВКонтакте, ділилися там мемами, а потім отримали звинувачення в екстремізмі.

Розслідування справи одного з них, 19-річного Даніїла Маркіна, триває більше року. На одному із зображень, якими хлопець поділився, був персонаж популярного телесеріалу «Гра престолів» Джон Сноу в образі Ісуса.

Порівняння Джона Сноу (серіал «Гра престолів») з Ісусом – один з мемів, який опублікував Даніїл Маркін

«Минув рік з того моменту, як я не можу заснути, бо боюсь, що по мене прийдуть вранці», – написав він у своєму дописі у ВКонтакте.

Меми на адресу Російської православної церкви тамтешня влада не схвалює

«Росія повільно, але впевнено вбиває мене як небажаного громадянина», – підсумував Маркін.

З'ясувалося, що справи і проти Даніїла, і проти Марії були відкриті після скарг, що начебто надійшли до поліції від двох одних і тих самих студенток. Вони заявили, що таким чином образили їхні релігійні почуття, і через це вони видалили свої облікові записи в соціальних мережах.

Інший підсудний, 38-річний Андрій Шашерін, був звинувачений в екстремізмі за сатиричні меми щодо священиків та патріарха РПЦ Кирила. Поліція звинуватила Андрія в «дискредитації керівництва Російської православної церкви».

В інтерв'ю незалежному телеканалу «Дождь» Андрій сказав: «Я не хотів до в'язниці, тому після двогодинної розмови з цими хлопцями (поліцейськими) дав свідчення проти себе і підписався під ними». За це Андрію пообіцяли, що він не сяде у в’язницю.

Чоловік також потрапив у список екстремістів російського уряду. Наслідком цього для Андрія є серйозні обмеження щодо використання його банківського рахунку. Так, знімати готівки він може не більше 10 тис. рублів на місяць (близько $145).

«Столиця екстремізму»

Окремі російські ЗМІ саркастично називають Барнаул «екстремістською столицею» країни. Водночас деякі коментатори попереджають, що випадки Марії, Даніїла та Андрія є національною тенденцією.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою міжнародною групою прав людини «Агора», протягом останніх кількох років росіяни дедалі частіше піддаються судовим переслідуванням за діяльність у соціальних мережах.

За даними «Агори», у 2017 році проти користувачів інтернету з Росії було порушено 411 кримінальних справ. Для порівняння: у попередньому році таких випадків було лише 298.

У більшості випадків «екстремістів» у рунеті звинувачують у:

розпалюванні ненависті та ворожнечі,

реабілітації нацизму,

закликах до сепаратизму,

образі почуттів вірян.

За словами Павла Чікова, голови «Агори», оскільки офіційне визначення «екстремізму» в російському законодавстві є широким, це дозволяє поліції вписувати в його рамки практично будь-що. Варіювання можуть відбуватися від «політично некоректного» формулювання думок у публікаціях, до «злочинного» змісту допису, який нібито принижує людей за релігійною, етнічною ознакою, або ж державних чиновників чи навіть самих поліцейських.

Справді, в останні роки російські правоохоронці виявили порушення так званих екстремістських законів у всіх видах онлайн-контенту: від мемів, репостів та історичних фотографій до композиційних зображень, коментарів і навіть «вподобайок» до певних дописів.

У червні 2014 року Держдума Росії остаточно схвалила законопроект, згідно з яким вводяться тюремні строки за публічні заклики до екстремізму через інтернет, а також через фінансування екстремістської діяльності. Приводом для кримінальної статті може стати допис, репост або лайк провокаційних матеріалів в інтернеті.

За словами Чікова, ще однією причиною, через яку так багато уваги приділяється екстремізму в Росії, є те, що впродовж кількох років багато державних установ отримали завдання шукати екстремізм та боротися з ним. «Кожен повинен боротися з екстремізмом, всі повинні звітувати про успішну роботу», – пояснив він.

Ілля Варламов, один із популярних блогерів у Росії, вважає, що принаймні один із законів, що стосуються екстремізму, – стаття 282 про підбурювання ненависті – спочатку була прийнята «для того, щоб дати владі підстави для переслідування людей через свої переконання».





Блогер Ілля Варламов вважає, що «екстремістський закон» покликаний придушити свободу слова

Варламов вважає, що влада дозволяє собі мати «дуже вільне тлумачення» того, що виходить за рамки закону, а що – ні, а отже, силовики можуть вбачати щось протизаконне у діях кожного під час спілкування у мережі. Він також пояснює велику кількість кримінальних справ щодо екстремізму в Росії «дуже низьким професійним рівнем працівників правоохоронних органів, особливо в регіонах».

Коли журналіст ВВС запитує Марію Мотузну, кого вона звинувачує в тому, що з нею сталося, вона відповідає однозначно: «Я вважаю, що система правосуддя і поліція».

ВКонтакте в центрі уваги

За словами правозахисників, у більшості випадків онлайн-екстремізм стосується діяльності користувачів Вконтакте – соцмережі, яка, за їхніми словами, активно співпрацює з російською поліцією та службами безпеки.

Чіков назвав це «системною проблемою», додавши, що ВКонтакте «завжди відповідає» на запити поліції «без судового припису».

У ВКонтакте натомість заявляють, що вони за законом зобов'язані передавати інформацію поліції.





ВКонтакте вважає, що законом соцмережа зобов'язана надавати допомогу владі

«Ми дуже ретельно перевіряємо, чи правильно складено кожен запит», – запевнили у компанії. І додали, що запити, які «не відповідають вимогам закону, залишаються без відповіді». У ВКонтакте також заявили, що внесуть зміни в свою політику та дозволять людям зробити свої сторінки «повністю приватними». Соціальна мережа також повідомила, що в майбутньому публікуватиме статистичні дані про запити правоохоронців.

У відповідь на критику гігантська російська інтернет-група Mail.ru, якій належить ВКонтакте, закликала до амністії засуджених за публікації або «вподобайки» в інтернеті.

«Дії правоохоронних органів часто не відповідають потенційній загрозі, і їхня реакція на коментар або допис у потоці є надто жорсткою», – йдеться у заяві.

Попри заклики до амністії, Варламов каже, що зараз ще зарано говорити про «відлигу». На його думку, «відлига буде тоді, коли такі справи не будуть відкриватися, коли людей звільнять з в'язниць і коли всі скарги проти них будуть зняті».

Марія, якій загрожує шість років в’язниці, скептично оцінює свої шанси на виправдання: «У принципі, тут, в Росії, виправдувальні вироки складають 0,2%. Я сумніваюся, що мені пощастить потрапити у це число».

Проте у випадку, якщо дівчину все-таки буде виправдано, то вона планує залишити Росію.

«Я постараюся виїхати звідси, тому що тут у мене вже не буде нормального життя», – робить висновок Марія.

Джерело: ВВС

Переклала Наталія Сокирчук