Хотіла стати супершпигункою, а їстиме тюремну баланду. СБУ викрила незвичного «крота» в своїх рядах

Жінка виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області

Контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспіровану шпигунку ФСБ на Луганщині. Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ. При чому насправді вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити із неї «подвійного агента» для розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зазначається, що для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Серед іншого «гарантувала» надавати актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території сходу України.

«Втім співробітники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване «МБД ЛНР», – зазначають в СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення жінка виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області. Також ворожа поплічниця збирала установчі дані та місця перебування учасників руху опору в регіоні, зокрема у захопленому селищі Марківка. Отриману інформацію вона передавала до окупаційної адміністрації для проведення подальших репресій проти місцевих жителів.

«Згодом російська агентка отримала завдання встановити контакт і налагодити «співпрацю» з української спецслужбою. Проте СБУ зірвала плани ворога щодо проникнення їх «крота» до негласного апарату Служби. В результаті багатоходових контррозвідувальних заходів, зловмисницю своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її «куратора», – повідомляє СБУ.

Співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію і затримали.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента РФ, який шпигував за позиціями Himars.