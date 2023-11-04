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Нацбанк попередив про зростання цін на пальне

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нацбанк попередив про зростання цін на пальне
Із наступного року ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню вартості нафти у світі
фото з відкритих джерел

До 2024 року ціна на пальне стрімко підскочить

Пальне буде дорожчати до кінця 2023 року. Однак уже наступного року ціни стабілізуються. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України за жовтень 2023 року.

Зазначається, що зростання цін на пальне очікувано відновилося (на 6,2% р/р у вересні). Причинами цього, передусім, є повернення повного оподаткування (за оцінками НБУ, це мало приблизно 0,7 в. п. прямого внеску у зміну Індексу споживчих цін у 2023 році), а також зростання світових цін на нафту.

За даними Нацбанку, у короткостроковому періоді зростання цін на пальне пришвидшиться. Це матиме непрямий проінфляційний вплив на вартість інших товарів та послуг.

Однак, як ідеться у звіті, з 2024 року ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню вартості нафти у світі.

Зазначимо, що вартість пального почала зростати з 1 липня, коли держава повернула довоєнні податки. За цей час деякі мережі підвищили вартість літра бензину та дизельного пального на чверть або на 14 грн. Учасники ринку переконані, що є підстави говорити про досягнення піку цін, тому вже найближчим часом можна очікувати їх зниження.

Як повідомлялося, світові нафтопереробні заводи не можуть виробляти достатньо дизельного пального, що відкриває новий виток інфляції та позбавляє світову економіку пального, яке живить як промисловість, так і транспорт. Ціни на дизель в США підскочили вище 140 дол., що є найбільшим показником за всю історію для цієї пори року. Європейський еквівалент з літа злетів на 60%.

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Теги: ціни Нацбанк пальне

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