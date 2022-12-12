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«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням в Україні
Переважну більшість генеруючих потужностей української енергосистеми відновлено
фото ілюстративне

Очільник «Укренерго» анонсував, що цього тижня в мережі почнуть працювати нові енергоблоки від ТЕС

Станом на вечір 11 грудня українські енергетики відновили більшість генеруючих потужностей в енергосистемі країни. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на цьому тижні був «черговий складний тиждень для енергетиків", оскільки було три атаки – в понеділок 70 ракет випущено по енергосистемі, ще одна – здійснена засобами артилерії по енергооб’єктах Донецької області і атака дронами-камікадзе на півдні України в ніч з 9 на 10 грудня.

«На сьогодні ми змогли відновити більшу частину генеруючих потужностей, але, на жаль, що стосується теплоелектростанцій, то, станом на зараз їхня здатність виробляти електроенергію все ще неповна і залишається нижчою від тої, яку ми мали на початку. Тобто руйнування, яких завдав ворог у понеділок, вони, на жаль, не дозволяють на сьогоднішній день повною мірою використовувати потужність теплових електростанцій, їм потрібен додатковий час, щоб відновити свою роботу», – наголосив Кудрицький.

Водночас він очікує, що на цьому тижні в мережі почнуть працювати нові енергоблоки від ТЕС. Кудрицький зазначив, що атомні блоки відновили свою роботу в середині тижня після понеділкового обстрілу.

«Що стосується Одещини, то це зараз найбільш постраждалий регіон після атаки шахідів. Сьогодні нам вдалося вже заживити частину споживачів Одеського регіону і міста Одеса. Завтра очікуємо на додаткові можливості щодо передачі електроенергії в місто Одеса, Тому очікуємо, що ситуація буде покращуватися», – сказав голова правління НЕК «Укренерго».

За його словами, кожного року енергетики стикаються з несприятливими погодними умовами і через це додатково якась кількість споживачів може бути відімкнена від мережі. Він додав, що станом на зараз катастрофічної ситуації на Заході України немає, хоча ці несприятливі погодні умови вносять свої корективи в роботу обленерго як на Львівщині, Івано-Франківщині, так і на Закарпатті.

«Це додатковий негативний фактор, він не є визначальним. З обледенінням енергетики вміють справлятися досить швидко», – повідомив Кудрицький.

Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів 10 грудня по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.

У деяких районах Одеси через аварійні відключення електроенергії виникли перебої з водопостачанням.

Також прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що унаслідок ворожих різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі, а також усі теплові та гідроелектростанції. 

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Теги: Україна електроенергія енергетика Укренерго

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