Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Запальничка із зображенням розстріляного воїна розлютила мережу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Запальничка із зображенням розстріляного воїна розлютила мережу (фото)
фото з відкритих джерел

В описі до запальнички продавець назвав її «прекрасним аксесуаром», від користування яким можна «отримати задоволення»

Користувачі мережі вибухнули обуренням через запальничку, яку продавали в одному з магазинів. На запальничці вигравіюване зображення розстріляного за слова «Слава Україні» військовослужбовця Олександра Мацієвського, якому посмертно присвоїли звання Героя України. Пост із зображенням товару був викладений у Twitter. При чому в описі до запальнички продавець назвав її «прекрасним аксесуаром», від користування яким можна «отримати задоволення».

Запальничка із зображенням розстріляного воїна розлютила мережу (фото) фото 1

Такий сувенір із зображенням розстріляного українського військового неабияк розлютив користувачів. Люди обвалили рейтинг сторінки, де виклали запальничку з зображенням вбитого Героя. У коментарях користувачі засудили такий вчинок продавця.

«Це ж якими цинічними потворами треба бути, щоб створити запальничку з портретом загиблого героя. Вас там нічого не тисне? Здоровий глузд може? Як можна танцювати на кістках?» – написала користувачка.

«Вам мало грошей??? Ще на смерті Героя заробляти? Ганьба!» – йдеться у наступному коментарі.

«Виродки, сьогодні людину так жорстко вбили,принесли невимовне горе у родину... А ви вирішили хайпанути на смерті та сльозах. За таке ви не маєте права на існування. Ганьба та суцільний сором!» – наголосила інша користувачка.

Після реакції суспільства на сторінці магазину попросили пробачення. Пост із запальничкою видалили.

«Ми публічно просимо вибачення!!! Декілька днів назад ми розмістили пост з фотографією запальнички, зображення на якій обурило людей. Цей виріб не є масовим, лише є у однієї людини. Ми не мали братися за те замовлення! Мали від нього відмовитись і взагалі не виставляти в інтернет фотографію як приклад роботи. Всі пости і фотографії видалені. Ми визнаємо помилку і просимо вибачення!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, воїн Олександр Мацієвський, розстріляний російськими загарбниками після слів «Слава Україні», мав громадянство Молдови. Про це офіційно оголосило Міністерство закордонних справ Молдови у заяві 13 березня.

Читайте також: Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
Теги: рейтинг інтернет звання героя громадянство

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Хвилина мовчання: згадаймо моряка Валерія Кидика
Хвилина мовчання: згадаймо моряка Валерія Кидика
Запальничка із зображенням розстріляного воїна розлютила мережу (фото)
Запальничка із зображенням розстріляного воїна розлютила мережу (фото)
Луценко пояснив, за що поважає Залужного та Сирського
Луценко пояснив, за що поважає Залужного та Сирського
Змушуть співати гімн та вчити конституцію: окупанти русифікують дітей
Змушуть співати гімн та вчити конституцію: окупанти русифікують дітей
На Хмельниччині продали палац за рекордну суму
На Хмельниччині продали палац за рекордну суму
Речник Повітряних Сил відреагував на інцидент із американським БПЛА у Чорному морі
Речник Повітряних Сил відреагував на інцидент із американським БПЛА у Чорному морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
11K
Хотів до лав окупантів: боєць ЗСУ отримав підозру (відео)
8051
Юрій Луценко: Мене відкликали із Бахмута за рішенням Зеленського
7136
Луценко впевнений, що Зеленський досі йому мститься
6599
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога (мапа)

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту