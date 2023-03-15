Запальничка із зображенням розстріляного воїна розлютила мережу (фото)

В описі до запальнички продавець назвав її «прекрасним аксесуаром», від користування яким можна «отримати задоволення»

Користувачі мережі вибухнули обуренням через запальничку, яку продавали в одному з магазинів. На запальничці вигравіюване зображення розстріляного за слова «Слава Україні» військовослужбовця Олександра Мацієвського, якому посмертно присвоїли звання Героя України. Пост із зображенням товару був викладений у Twitter. При чому в описі до запальнички продавець назвав її «прекрасним аксесуаром», від користування яким можна «отримати задоволення».

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Такий сувенір із зображенням розстріляного українського військового неабияк розлютив користувачів. Люди обвалили рейтинг сторінки, де виклали запальничку з зображенням вбитого Героя. У коментарях користувачі засудили такий вчинок продавця.

«Це ж якими цинічними потворами треба бути, щоб створити запальничку з портретом загиблого героя. Вас там нічого не тисне? Здоровий глузд може? Як можна танцювати на кістках?» – написала користувачка.

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«Вам мало грошей??? Ще на смерті Героя заробляти? Ганьба!» – йдеться у наступному коментарі.

«Виродки, сьогодні людину так жорстко вбили,принесли невимовне горе у родину... А ви вирішили хайпанути на смерті та сльозах. За таке ви не маєте права на існування. Ганьба та суцільний сором!» – наголосила інша користувачка.

Після реакції суспільства на сторінці магазину попросили пробачення. Пост із запальничкою видалили.

«Ми публічно просимо вибачення!!! Декілька днів назад ми розмістили пост з фотографією запальнички, зображення на якій обурило людей. Цей виріб не є масовим, лише є у однієї людини. Ми не мали братися за те замовлення! Мали від нього відмовитись і взагалі не виставляти в інтернет фотографію як приклад роботи. Всі пости і фотографії видалені. Ми визнаємо помилку і просимо вибачення!» – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, воїн Олександр Мацієвський, розстріляний російськими загарбниками після слів «Слава Україні», мав громадянство Молдови. Про це офіційно оголосило Міністерство закордонних справ Молдови у заяві 13 березня.