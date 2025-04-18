Скільки компаній планують інвестиції у 2025 році: невтішні результати опитування

У 2024 році інвестували 45% бізнесу, а в 2025 році інвестиції все ж таки планує 35%

Основними перешкодами для інвестицій названі економічна невизначеність (40%), недостатній прибуток (36%) та небезпека для персоналу або майна компанії

У 2024 році 45% бізнесу інвестували, а у 2025 році інвестиції планує 35% опитаних. Водночас 57% компаній вважають поточний час несприятливим для нових інвестицій. Про це свідчать результати опитування від ІЕД, інформує «Главком».

«57% сказали, що зараз несприятливий час для інвестицій. Проте, згідно з нашими попередніми опитуваннями, в 2015-му, наприклад, інвестиції вважали неприйнятними 86% респондентів, у 2011-му – 72%. Це означає, що нині, під час війни український бізнес настільки пристосувався, що готовий до інвестицій і купівлі обладнання, бо життя продовжується», – зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

«67% минулоріч інвестували в ремонт або заміну зношеного або морально застарілого обладнання. Далі, з великим відривом на 2-й і 3-й позиціях, йдуть планові ремонти приміщень (32%) і заходи з розширення асортименту продукції (28%)», – розповіла Оксана Кузяків.

Ще по 25% назвали серед пріоритетів навчання персоналу і вдосконалення дизайну продукту, брендування та маркетинг. Основними перешкодами для інвестицій названі економічна невизначеність (40%), недостатній прибуток (36%) та небезпека для персоналу або майна компанії (35%).

Як повідомлялося, брак робочої сили внаслідок призову чи виїзду співробітників залишається головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час. У березні на цю проблему зважали 65% підприємств проти 64% в лютому.