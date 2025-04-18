Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Скільки компаній планують інвестиції у 2025 році: невтішні результати опитування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скільки компаній планують інвестиції у 2025 році: невтішні результати опитування
У 2024 році інвестували 45% бізнесу, а в 2025 році інвестиції все ж таки планує 35%
фото з відкритих джерел

Основними перешкодами для інвестицій названі економічна невизначеність (40%), недостатній прибуток (36%) та небезпека для персоналу або майна компанії

У 2024 році 45% бізнесу інвестували, а у 2025 році інвестиції планує 35% опитаних. Водночас 57% компаній вважають поточний час несприятливим для нових інвестицій. Про це свідчать результати опитування від ІЕД, інформує «Главком».

«57% сказали, що зараз несприятливий час для інвестицій. Проте, згідно з нашими попередніми опитуваннями, в 2015-му, наприклад, інвестиції вважали неприйнятними 86% респондентів, у 2011-му – 72%. Це означає, що нині, під час війни український бізнес настільки пристосувався, що готовий до інвестицій і купівлі обладнання, бо життя продовжується», – зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Скільки компаній планують інвестиції у 2025 році: невтішні результати опитування фото 1

«67% минулоріч інвестували в ремонт або заміну зношеного або морально застарілого обладнання. Далі, з великим відривом на 2-й і 3-й позиціях, йдуть планові ремонти приміщень (32%) і заходи з розширення асортименту продукції (28%)», – розповіла Оксана Кузяків.

Ще по 25% назвали серед пріоритетів навчання персоналу і вдосконалення дизайну продукту, брендування та маркетинг. Основними перешкодами для інвестицій названі економічна невизначеність (40%), недостатній прибуток (36%) та небезпека для персоналу або майна компанії (35%).

Як повідомлялося, брак робочої сили внаслідок призову чи виїзду співробітників залишається головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час. У березні на цю проблему зважали 65% підприємств проти 64% в лютому.

Читайте також:

Теги: бізнес інвестиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З розвитком економіки після війни в Україні відкриватимуться нові перспективи для інвесторів
Які інвестиції можуть «вистрелити» після війни: поради експерта
Вчора, 18:53
Оборонна промисловість Німеччини потребує допомоги банків
Німецькі банки відмовилися інвестувати в оборону своєї держави
Вчора, 09:55
Бізнес зазначає, що чинне законодавство передбачає можливість застосування касового методу для нарахування ПДВ для учасників ринку електричної енергії до 1 січня 2026 року
ЄБА просить продовжити касовий метод ПДВ в енергетиці через борги і фінансовий тиск
4 квiтня, 12:41
Обвал фондового ринку США трапився після заяв Трампа
«Найгірший сценарій розвитку ситуації»: ринок акцій США обвалився після рішення Трампа
4 квiтня, 08:23
Хто володіє українськими надрами: перелік компаній та власників
Хто володіє українськими надрами: перелік компаній та власників
1 квiтня, 11:58
Як навчитися заробляти кошти? Експрезидент «Київстару» пояснив, з чого треба почати
Як навчитися заробляти кошти? Експрезидент «Київстару» пояснив, з чого треба почати
1 квiтня, 02:18
В’язень Куршевелю. Що відбувається зі справами олігарха Костянтина Жеваго
В’язень Куршевелю. Що відбувається зі справами олігарха Костянтина Жеваго резонанс
31 березня, 22:06
Трамп до президентства розвивав численні проєкти, включаючи хмарочоси, готелі та казино. Серед найвідоміших це Trump Tower у Нью-Йорку
Стали відомі деталі бізнес-планів Трампа у Києві
21 березня, 01:51
Головного політичного суперника Ердогана (праворуч) Екрема Імамоглу (ліворуч) та багато членів партії CHP затримано 19 березня 2025 року
Цей арешт вже спричинив падіння ліри на 5%. Що відбувається у Туреччині?
19 березня, 18:18

Бізнес

Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9»
Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9»
Скільки компаній планують інвестиції у 2025 році: невтішні результати опитування
Скільки компаній планують інвестиції у 2025 році: невтішні результати опитування
Український бізнес назвав свою головну проблему у воєнний час
Український бізнес назвав свою головну проблему у воєнний час
Епідемія секретності. Хто з керівників найбільших державних компаній відмовився декларувати статки
Епідемія секретності. Хто з керівників найбільших державних компаній відмовився декларувати статки
Чому засекречено зарплату керівника «Укрпошти»? Компанія дала пояснення
Чому засекречено зарплату керівника «Укрпошти»? Компанія дала пояснення
Які інвестиції можуть «вистрелити» після війни: поради експерта
Які інвестиції можуть «вистрелити» після війни: поради експерта

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
46K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
26K
У кого в Україні зарплата понад 1 млн грн щомісяця? Список найзаможніших керівників державних підприємств
19K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
14K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера

Новини

В Україні оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 14:15
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua