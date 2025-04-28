Стало відомо, куди пожертвував свої гроші Папа Франциск перед смертю

Папа Франциск погасив іпотеку за макаронну фабрику, яка працює при в'язниці

Понтифік передав близько €200 тис для погашення іпотеки за макаронну фабрику, яка працює при в'язниці

Незадовго до смерті Папа Римський Франциск пожертвував майже всі свої заощадження на допомогу в'язниці для неповнолітніх у Римі. Про це повідомляє The Economist, передає «Главком».

Як зазначається, Понтифік передав близько €200 тис, аби погасити іпотеку за макаронну фабрику, яка працює при цій установі.

У статті наголошується, що життя та відхід Франциска несли послання про справжнє місце церкви серед тих, хто перебуває на маргінесі суспільства. Автори також відзначають, що Понтифік уособлював віру, у якій знаходилося місце для сумнівів і невпевненості.

Одним із найвідоміших висловлювань Франциска стала його відповідь на запитання про ставлення до гомосексуальності: «Якщо людина гей, шукає Бога і має добру волю, хто я такий, щоб судити?» – наводить його слова видання.

Також підкреслюється, що Франциск свідомо уникав «мирських атрибутів папства». Він відмовився переїжджати в Апостольський палац, обравши двокімнатний номер у гостьовому будинку Ватикану.

«Його ніколи не бачили у традиційних червоних папських тапочках, які любив його попередник Бенедикт XVI, віддаючи перевагу потертим чорним черевикам із ортопедичними устілками, у яких і був похований», – резюмують автори матеріалу.

Нагадаємо, у Ватикані офіційно завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом понтифіка було закрито під час урочистого обряду в соборі Святого Петра. Цей момент став кульмінацією триденної прощальної церемонії, яку відвідали близько 250 тисяч людей.

На площі Святого Петра у Ватикані зібралося близько 50 світових лідерів, 170 офіційних делегацій з усього світу, а також тисячі віруючих, щоб попрощатися з Папою Римським Франциском.

На церемонії були присутні світові лідери, серед яких президенти України Володимир Зеленський, США Дональд Трамп, Франції Еммануель Макрон, а також інші високопосадовці та монархи. Папа Франциск, який очолював Католицьку церкву протягом 12 років, помер 21 квітня.

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.