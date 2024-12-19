Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кого нардепи найбільше «бомбардують» своїми запитами? Дослідження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кого нардепи найбільше «бомбардують» своїми запитами? Дослідження
Найчастіше парламентарі звертаються за інформацією до Кабінету міністрів Дениса Шмигаля
фото з відкритих джерел

Усього народні депутати були авторами чи співавторами запитів понад 12 тис. разів

За п'ять років роботи дев'ятого скликання народні обранці подали майже 6,5 тис. депутатських запитів. Найчастіше вони звертаються за інформацією до Кабінету міністрів Дениса Шмигаля – 948 разів, до президента Володимира Зеленського – 661, до Кабміну періоду Олексія Гончарука – 377 та до Офісу генерального прокурора за часів Ірини Венедіктової – 217 разів. Про це йдеться в досліджені «Чесно».

Найбільше запитів депутати відправляли у 2020 році та 2021 – сумарно 4487. У наступні роки помітний різкий спад: за 2022–2024 роки нардепи відправили лише 970 запитів.

Топ адресатів депутатських запитів
Топ адресатів депутатських запитів
інфографіка: «Чесно»

Зазначається, що очевидною причиною цьому може бути повномасштабна війна, яка змінила пріоритети народних депутатів. Раніше теми запитів стосувалися різноманітних соціальних питань, натомість із лютого 2022 року було подано значну кількість запитів щодо питань нагородження військовослужбовців, у тому числі посмертно, питань оборони України та відбиття російської агресії. 

Депутатські запити є публічним інструментом роботи, адже їх перелік оголошується на засіданні парламенту, а для направлення запиту до президента необхідне голосування та його підтримка більшістю депутатів.

До початку повномасштабного вторгнення депутати нерідко послуговувалися запитами як можливістю публічно заявити про свою позицію або діяльність. Після 2022 року користі від такої подачі запитів поменшало, бо засідання Верховної Ради стали закритішими.

Хто з нардепів найчастіше подавав запити

У запиту може бути як один автор, так і декілька. Наприклад, у 2024 році понад 130 нардепів долучились до подання колективного депутатського запиту про присвоєння звання Героя України екснардепу та ексміністру МВС Денису Монастирському та іншим членам екіпажу гелікоптера, які загинули в авіакатастрофі в Броварах у січні 2023 року.

Усього народні депутати були авторами чи співавторами запитів понад 12 тис. разів. Найчастіше запити подавав одеський мажоритарник від «Слуги народу» Олександр Ткаченко. Протягом цієї каденції він надіслав майже 500 депутатських запитів, тоді як наступний у рейтингу депутат подав ледь не на 150 запитів менше. Значна частина запитів Ткаченка стосується земельних і соціальних питань окремих районів Одеської області. На рахунку нардепа чимало особистих запитів, до того ж він часто є співавтором.

Депутати, які відправили найбільше запитів
Депутати, які відправили найбільше запитів
інфографіка: «Чесно»

Наступний у рейтингу – ще один «слуга» з Одеської області Іван Шинкаренко (342 запити). Переважна більшість його запитів написані у співавторстві з іншими депутатами, а тематика часто пов'язана з Одещиною.

Не менш активними є представники опозиції. Зокрема, наступні за кількістю запитів – депутатки від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко (271) та Марія Іонова (254). Тематика їхніх запитів значно змінилася від початку повномасштабного вторгнення. Найчастіше темами запитів представниць опозиції є питання, пов'язані з обороною України. Інші найбільш запитувані теми – питання інформаційної політики, телемарафон і телеканал «Рада». 

У середньому парламентарі подають по 30 запитів. Тож 69% народних депутатів за весь час своєї роботи подали менш як 30 запитів.

Депутати, які не відправили жодного запиту
Депутати, які не відправили жодного запиту
інфографіка: «Чесно»

Варто зазначити, що нардепи від «Слуги народу» Сергій Кальченко, Олег Тарасов і Юрій Арістов за п'ять років роботи в Раді не подавали запитів. Така сама ситуація склалася з мажоритарником Ігорем Молотком («За майбутнє») та Олександром Пузановим (ПЗЖМ).

Окрім запитів народні депутати можуть відправляти й звернення. Різниця в тому, що запит – це відповідь на питання нардепа, а звернення – це прохання щось зробити. Крім того, запити є публічними – усі вони відображаються в профілі народного депутата на сайті Верховної Ради. А звернення – закриті, через що з'являються корупційні ризики.

Нагадаємо, за п'ять років роботи Верховної Ради дев'ятого скликання народні обранці ініціювали понад 12 тис. законів і постанов. Найбільшу активність проявили представники фракції «Слуги народу».

Раніше стало відомо, що до початку повномасштабного вторгнення фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» частіше натискали «проти» під час голосувань, однак після 24 лютого 2022 року ця тенденція змінилась.

Як повідомлялося, фракція більшості у Верховній Раді «Слуга народу» спромоглася самостійно забезпечити 226+ голосів, необхідних для ухвалення рішень, лише у 14% усіх голосувань за п’ять років роботи Верховної Ради IX скликання.

До слова, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики від «Слуги народу» Данило Гетманцев у інтерв'ю «Главкому» раніше заявляв, що депутати, які хочуть скласти мандат, бояться відповідальності за важливі, але непопулярні рішення, які зараз приймає Рада.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада депутат Володимир Зеленський Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Браковані міни було вилучено у підрозділів Збройних сил України, їх замінять імпортними аналогами
Брак мін не є критичним для Сил оборони – нардеп Веніславський
27 листопада, 14:09
Україна неодноразово засуджувала розгін мітингів у Грузії
Україна готує санкції проти грузинської влади – Зеленський
4 грудня, 20:19
Усіх зрадників позбавлено державних нагород України безстроково
Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород 34 зрадників України: список
22 листопада, 10:43
15 грудня на Закарпатті депутат Сергій Батрин підірвав гранати у сільраді
Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: суд виніс вирок депутату
22 листопада, 13:56
Раніше Олена Зеленська розповідала, що у президента України Володимира Зеленського змінився характер за період війни
Зеленська розповіла про проблему зі здоров’ям українського президента
28 листопада, 11:43
Ексміністр заспокоїв українців, та запевнив, що залишається жити в Україні
Ексглава МЗС переїхав до США? Дмитро Кулеба розʼяснив ситуацію
5 грудня, 17:50
Зеленський запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України
Зеленський зробив канцлеру Австрії пропозицію щодо підтримки України
7 грудня, 17:49
Екснардеп втік до тимчасово окупованого Криму
Правоохоронці оголосили підозру в держзраді екснардепу-регіоналу Колесніченку
11 грудня, 12:19
Очільник України наголосив, що Орбан не має важелів впливу на Путіна
Зеленський розкритикував Орбана за його «мирні ініціативи»
17 грудня, 19:00

Політика

Позбавлення Бойка звання Героя України: парламент звернувся до президента
Позбавлення Бойка звання Героя України: парламент звернувся до президента
Фракцію «Слуга народу» покинув нардеп, який голосував проти відкриття е-декларацій
Фракцію «Слуга народу» покинув нардеп, який голосував проти відкриття е-декларацій
Кого нардепи найбільше «бомбардують» своїми запитами? Дослідження
Кого нардепи найбільше «бомбардують» своїми запитами? Дослідження
Названо нардепа, який ініціював найбільше законопроєктів за час роботи дев’ятого скликання Ради
Названо нардепа, який ініціював найбільше законопроєктів за час роботи дев’ятого скликання Ради
Рада проголосувала за звільнення Бойка з парламентського комітету
Рада проголосувала за звільнення Бойка з парламентського комітету
Зеленський прокоментував скорочення чисельності армії України на тлі можливих перемовин
Зеленський прокоментував скорочення чисельності армії України на тлі можливих перемовин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 грудня 2024
26K
Орбан відреагував на критику Зеленського
18K
Економічна «бульбашка» Італії незабаром лусне: пояснення Reutes
16K
Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу
9834
Сирійці мішками несуть гроші до банків

Новини

19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua