Нова хвиля літнього наступу РФ: чого чекати?

В Україні очікують на нову хвилю літнього наступу військ РФ. Якою є ситуація на фронті нині і як вона може розвиватися далі? DW обговорила ці питання з військовими експертами

Із серпня в Україні очікують на нову хвилю російського наступу. Він є продовженням так званої літньої кампанії, яка триває з кінця квітня. Відтоді кількість боєзіткнень на фронті, який простягається від Сумської до Херсонської областей, значно зросла.

За даними генштабу ЗСУ, у лютому їх було 3274, а у травні – вже 5691. Упродовж червня й липня кількість боєзіткнень незначно зменшилася – до 5304 та 5475 відповідно. Найбільше російських штурмів припадає на Покровський напрямок. Чого російським окупантам вдалося досягти під час першої фази наступу та чого очікувати далі?

Фази наступу РФ – спірне питання

В російської армії кожен рік розподіляється на три етапи – весняна, основна літня й осінньо-зимова кампанії, пояснює DW військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його оцінками, перша фаза літньої кампанії армії РФ почалася у травні, а нині завершується друга.

«Третя фаза триватиме із серпня по вересень. До цього часу вони хочуть завершити літню кампанію виходом до великих міст. Йдеться про Покровськ, Костянтинівку, Сіверськ, можливо, навіть Куп'янськ», – каже він. Це необхідно, зазначає Коваленко, щоб осінньо-зимовий період – сезон дощів та морозів – провести в міських боях.

«Адже в осінньо-зимовий період піхотою наступати не дуже зручно. Якщо вони залишаться в полях, то значно зменшиться темп наступальних дій. А якщо вийдуть до околиць цих міст до жовтня, то можуть розпочати міські бої і, в принципі, вже на весняну кампанію 2026 року перейти знову до польових просувань», – зазначає Коваленко.

Водночас військовий експерт та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень у Києві Микола Бєлєсков у розмові з DW зазначив, що не бачить сенсу розділяти літню кампанію на фази, адже «атаки РФ відбуваються постійно».

«Росіяни перегруповуються, підводять резерви. Тобто чогось принципово нового не варто очікувати. Я вважаю, наступ почався у травні, коли відбулася інтенсифікація ударів, інтенсивність вогню. А зараз нічого принципово нового – перегрупування, підведення резервів. І так десь до кінця вересня або жовтня буде тривати», – говорить він.

Територіальні здобутки РФ під час літньої кампанії

За час так званого літнього наступу РФ збільшила темпи окупації української території. Як свідчать дані проєкту DeepState, у лютому, березні та квітні війська РФ захоплювали по 192, 133 та 175 квадратних кілометрів української території відповідно. А вже у травні цей показник зріс до 449 квадратних кілометрів. Натомість у червні російська армія окупувала вже 556 квадратних кілометрів. Попри зростання площі захоплених територій, просування військ РФ на фронті залишається далеким від рекордного показника листопада 2024 року. Тоді російські окупанти просунулися аж на 730 квадратних кілометрів углиб України.

У контексті населених пунктів здобутки російських військ із травня досить скромні. DW проаналізувала мапу DeepState, згідно з якою військам РФ вдалося майже повністю захопити Кам'янське на Запоріжжі. Хоча міноборони РФ уже рапортує про окупацію цього селища, але 31 липня речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин спростував це: «На північній і північно-східній околицях селища є наші позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема зараз на декількох з них тривають бойові зіткнення».

Окрім того, за даними DeepState, на Запоріжжі війська РФ захопили населені пункти Лобкове та Степове, а також увійшли до села Малинівка, але не окупували його повністю. В Донецькій області російські війська змогли просунутися найбільше: дійти до адмінмежі з Дніпропетровською областю від Великої Новосілки та Курахового, а також зайняти позиції з північного сходу навколо Мирнограда та Покровська. Ці два великих міста армія РФ змогла взяти у напівкільце, захопивши Новоекономічне, Разіне та Федорівку. Також РФ незначно просунулася в Торецьку і біля Куп'янська.

Нині в міноборони РФ заявляють про нібито захоплення Часового Яру на Донеччині. Але в ЗСУ це спростовують. Мапи DeepState підтверджують, що околиці міста залишаються під контролем України.

РФ не виконує план окупації

У травні-липні цього року у порівнянні з таким же періодом минулого року війська РФ посуваються швидше, зазначають опитані DW експерти.

«Більше на 100-200 квадратних кілометрів. Тому, ймовірно, за результатами цієї наступальної кампанії ми втратимо більше, ніж торік, коли сумарно було окуповано 3400 квадратних кілометрів території. Можливо, і чотири тисячі втратимо. Але зараз відбувається приблизно те ж саме, що відбувалося у 2024 році – немає прориву, якого б хотіли росіяни, але немає і стабілізації лінії фронту», – констатує Бєлєсков.

Збільшення площі окупованих територій Олександр Коваленко пояснює меншою кількістю населених пунктів на шляху окупантів.

«У 2023 році багато сил та засобів було сконцентровано на Авдіївку. Потім у них був рух через Вугледар та інші населені пункти. Це їх і гальмувало. Але після цього почались поля. Зараз вони теж вийшли в зони, де зосереджено набагато менше населених пунктів, сіл та міст», – зазначає експерт.

Водночас, додає Коваленко, біля міст війська РФ не можуть просунутися.

«Вони вперлись у Торецьку агломерацію і не можуть звідти вийти вже рік. Вперлись у Часів Яр, Покровськ, який з великими проблемами намагаються оточити. Нині росіяни не виконують план щодо поставлених задач. Найяскравіший приклад – Торецьк, який за планом повинен був бути захоплений ще наприкінці 2024 року», – наголошує експерт.

Єдине місце, де війська РФ відступають, це Сумська область. Ще наприкінці червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про зупинку наступу російської армії на цьому напрямку. А за останній час ЗСУ звільнили в регіоні низку населених пунктів.

Найбільш загрозливі напрямки

Співрозмовники DW нині вбачають найбільші загрози наступу РФ для Донецької області та Куп'янська.

«Найбільшим викликом для нас залишається і, скоріше за все, буде Покровськ. На інших напрямках південніше росіяни будуть просуватися і намагатися заходити у Дніпропетровську область, просуватися до Осколу. Але саме Покровський напрямок буде ключовим, і там найбільша проблема в нас», – вважає Бєлєсков.

Окрім Покровська, під загрозою – місто Костянтинівка, зауважує Коваленко.

«До осінньо-зимового періоду росіяни спробують вийти на околиці Костянтинівки. Вже в серпні можуть початися перші міські бої за Покровськ. Якщо буде якісно контролюватися логістика на Покровськ, я також не бачу перспективи захоплення Покровська до кінця цього року. Якщо логістика буде перерізана, Покровськ може не втриматись до кінця цього року», – прогнозує експерт.

Зруйнована внаслідок одного з російських ударів будівля у Костянтинівці (фото з архіву) фото: Reuters

Також війська РФ намагатимуться до осінньо-зимового періоду вийти на Добропілля та Дружківку, зауважує Коваленко.

«До Дружківки від Русиного Яру – понад 120 квадратних кілометрів поля. Така ж сама ситуація на Новопавлівському напрямку – від населених пунктів Піддубне, Толстоє, Новохатське до Олександрограда та Іскри. Там величезний шмат полів. Тому найближчим часом, я думаю, у РФ буде збільшення захоплених територій саме за рахунок цього. Аж поки не упруться в річки чи населені пункти», – зазначає він.

Крім того, на думку Коваленка, війська РФ можуть розпочати рух до Новопавлівки на Дніпропетровщині.

«Там також поля. Звісно, є наші фортифікації, але нема населених пунктів, які б їх гальмували», – каже він.

Водночас, вказує Коваленко, армія РФ змогла отримати вихід на околиці Куп'янська, зайшовши в Радьківку.

«Вже в серпні можуть розпочати перші спроби штурмових дій по правобережному Куп'янську. Але там вони переважно діють людським ресурсом. Це буде впливати на їхню результативність. Тобто рухатись вони будуть дуже повільно», – переконаний експерт.

Тактичні бої на Запоріжжі й Херсонщині

У Запорізькій та Херсонській областях співрозмовники DW прогнозують тактичні бої, які мають на меті сковування українських сил.

«Розмови про можливі дії РФ на правому березі Херсонщині вже, мабуть, рік ідуть. Але велика водна перешкода у вигляді Дніпра ускладнює логістику, забезпечення. А Сили оборони України мають можливість відрізати їхні передові загони від забезпечення. Тому важко буде реалізувати якийсь наступ там», – констатує Бєлєсков.

Наявні технології й тактики унеможливлюють дуже швидке просування, додає експерт.

«Тому, ймовірно, цей рік повторить минулий, де ми там втратили частину території без проривів, але й без стабілізації лінії фронту. Це грає проти нас політично, адже поки лінія фронту не стабілізується, вести якісь переговори з Росією буде дуже важко. Та попри те, що ми втрачаємо територію, ворог все одно виснажується. Можливо, не так швидко, як би нам хотілося, але, тим не менш, легкої прогулянки для нього теж не відбувається», – наголошує Бєлєсков.

Головна проблема для України нині – дефіцит живої сили на лінії фронту, зауважує він.

«На жаль, ні санкції, ні постачання боєприпасів саме по собі це не вирішує. Все одно має бути хтось, хто на лінії фронту займає оборону і не дозволяє просуватися далі. Тому саме на брак живої сили на передньому краї розраховує РФ», – резюмує Бєлєсков.

Олександр Куницький