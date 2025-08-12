Міноборони Білорусі назвало дату спільних навчаннь з РФ

6 серпня, до Білорусі вже прибув перший ешелон із військовослужбовцями та технікою Російської Федерації

Росія та Білорусь проведуть військові навчання «Захід-2025» у вересні

Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Республіки Білорусь.

Метою навчань у відомстві назвали перевірку можливостей збройних сил обох країн щодо забезпечення військової безпеки так званої «Союзної держави» та «готовності до відображення можливої агресії».

Раніше, 6 серпня, до Білорусі вже прибув перший ешелон із військовослужбовцями та технікою Російської Федерації для участі у цих навчаннях. У Держприкордонслужбі України повідомляли, що заплановані на вересень спільні навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.