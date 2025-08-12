Головна Світ Політика
Міноборони Білорусі назвало дату спільних навчаннь з РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
6 серпня, до Білорусі вже прибув перший ешелон із військовослужбовцями та технікою Російської Федерації
Росія та Білорусь проведуть військові навчання «Захід-2025» у вересні

Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Республіки Білорусь.

Метою навчань у відомстві назвали перевірку можливостей збройних сил обох країн щодо забезпечення військової безпеки так званої «Союзної держави» та «готовності до відображення можливої агресії».

Раніше, 6 серпня, до Білорусі вже прибув перший ешелон із військовослужбовцями та технікою Російської Федерації для участі у цих навчаннях. У Держприкордонслужбі України повідомляли, що заплановані на вересень спільні навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

До слова, у вересні заплановані спільні навчання Росії та Білорусі «Захід-2025». Станом на сьогодні воєнних загроз для України з білоруського напрямку немає.

Нагадаємо, спільні військові навчання РФ та Білорусі «Запад 2025» заплановані на середину вересня 2025 року. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко не виключає, що під час них можуть відбутися демонстративні дії з білоруського боку.

Як відомо, кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

