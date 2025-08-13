Головна Світ Соціум
Поїзд зійшов з рейок у Техасі: спалахнула пожежа (фото, відео)

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Поїзд зійшов з рейок у Техасі: спалахнула пожежа (фото, відео)
Потяг зійшов з рейок біля Гордона
фото: скріншот з відео

На місці аварії зайнялася трава неподалік техаського міста

У вівторок, 12 серпня, біля невеликого техаського міста Гордон поїзд зійшов з рейок. Про це повідомляє  «Главком» із посиланням на газету New York Post.

Уточнюється, що щонайменше 35 вагонів вантажного поїзда Union Pacific зійшли з рейок. За словами прессекретарки компанії Робінн Тайсвер, про поранених не повідомлялося. Евакуація не проводилася після аварії.

«На місці події працюють рятувальники, мінімізуючи збитки і ризики. Пожежники діють з обережністю на місці події», – також повідомили представники районної служби екстреної допомоги.

Тайсвер також підтвердила, що пожежна служба Пало-Пінто намагається локалізувати загоряння трави. За попередніми даними, в жодному з вагонів не було витоку вмісту. Що саме перевозив поїзд, інформація не розкривається.

Місто Гордон з населенням менше 500 осіб розташовано приблизно в 105 км на південний захід від Форт-Уерта.

Нагадаємо, наприкінці липня аварія на залізниці сталася у Німеччині. Тоді пасажирський поїзд зійшов з рейок у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Він перевозив близько 100 пасажирів.

Внаслідок аварії у Німеччині загинули та постраждали люди. Серед постраждалих пасажирів було п'ятеро українців. Аварія сталася з регіональним експресом компанії Deutsche Bahn, який прямував із міста Зігмарінген до Ульма. Два вагони зійшли з колії, один із них перекинувся. 

