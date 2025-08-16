Лист Меланії Трамп до Путіна: що вона просила для українських дітей

Меланія Трамп надіслала Путіну листа щодо викрадених в Україні дітей

Перша леді США Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій. Її лист, як стверджується, був переданий перед самітом на Алясці, де Дональд Трамп зустрівся з Путіним. Про це повідомило видання Reuters, пише «Главком».

Як повідомили офіційні особи агентству Reuters, президент Трамп особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів на вищому рівні на Алясці.

Зазначається, що Меланія Трамп, яка є головою фонду Be Best, максимально зосередила свою увагу на гуманітарних питаннях. Вона неодноразово висловила глибоке занепокоєння долею тисяч людей і дітей в Україні, тож закликала російського лідера сприяти їх поверненню в Україну. Посадовці не розголошували детальний зміст листа, окрім того, що в ньому згадувалося про викрадення дітей внаслідок війни в Україні.

Управління ООН з прав людини заявило, що Росія завдала страждань мільйонам українських дітей та порушила їхні права з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрічалися майже три години на військовій базі США в Анкориджі, не досягнувши угоди про припинення вогню у війні в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що його дружина Меланія Трамп нібито «позитивно» ставиться до російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, американські ЗМІ вважають, що Меланія Трамп регулярно нагадує чоловікові про жертв російських авіаударів по українських містах. Таким чином перша леді чинить на Дональда Трампа значно більший політичний вплив, ніж вважалося раніше.