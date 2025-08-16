Головна Світ Політика
Трамп заявив, що Путін усе ще вимагає виходу України з Донбасу – Bloomberg

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Uоловна мета Трампа – це досягнення швидкої мирної угоди, а не припинення вогню
фото: The White House/Facebook

Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює

Президент США Дональд Трамп підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін все ще вимагає виходу України з Донбасу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами джерела агентства, яке знайоме з ситуацією, Трамп під час телефонної розмови з європейськими союзниками заявив, що хоча Україна має сама вирішувати, що робити зі своєю територією, позиція Путіна не змінилася – російський диктатор, як і раніше, хоче, щоб Україна вийшла з Донбасу.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Співрозмовник Bloomberg також підтвердив слова Трампа про те, що його головна мета – це досягнення швидкої мирної угоди, а не припинення вогню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Раніше президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву за підсумками координаційної зустрічі з президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Макрон наголосив на важливості продовження підтримки України та тиску на Росію до встановлення міцного та тривалого миру.

