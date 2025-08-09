Полонений із Херсонщини розповів, як його змусили воювати за Росію

Село, у якому жив юнак, у перші дні повномасштабного вторгнення зайшли росіяни

У полон до ЗСУ потрапив 22-річний уродженець Каховського району на Херсонщині, який воював на боці Росії. Як інформує «Главком», у інтерв’ю журналісту Дмитру Карпенку молодий чоловік розповів, чому став до лав окупаційної армії.

Село, у якому жив юнак, у перші дні повномасштабного вторгнення зайшли росіяни. Вони творили страшне – відбирали машини і будинки, вривалися в оселі, перевіряли документи. Якщо виявляли, що хтось служив у армії, то така людина просто безслідно зникала.

Одного разу молодику знадобилося поїхати в Нову Каховку. Та на блокпосту його зупинили. Річ у тім, що на лобі він має досить помітний шрам через пережиту в дитинстві аварію. Окупанти вирішили, що це слід від поранення, а його власник воював АТО. Пояснення хлопця, якому на той момент було лише 18 років, що для участі в АТО він надто юний, до уваги не брали. Так він опинився у СІЗО в Херсоні. Там хлопця нещадно били, катували струмом, спиляли напильником зуби, допитували, не давали спати, вимагали сказати, хто в місті проти російської влади. Потім його та інших арештантів змусили збирати тіла та закопувати їх у братських могилах у ліс. Наглядачі згодом проговорилися, що ув’язнені поховали 2500 трупів. Це були як мирні жителі, так і військові – українські та російські.

Із СІЗО хлопця через 10 днів випустили, та кожних два-три місяці він опинявся «на підвалі», де з нього знущалися працівники ФСБ. Тортури були вишукані. Наприклад, у одних трусах запускали в спеціальну кімнату, в якій нагрівалися стіни та підлога. Тримали там, аж доки люди не втрачали свідомість.

«Буде дуже погано людям, якщо прийде Росія. Я три роки прожив в окупації. Я залишився без зубів, відчув на собі тортури, які тільки можна вигадати», – каже молодик.

Щоб не привертати зайвої уваги силовиків, молодий чоловік оформив російський паспорт, та це не допомогло. Зрештою, на нього «повісили» кілька кримінальних справ та погрожували посадити в тюрму. Аби не потрапити в ув’язнення, він вирішив піти до війська та воювати проти України.

Нагадаємо, лише за один тиждень бійці 425-го окремого штурмового полку «Скала» взяли в полон 32 російських окупанти, які розповіли, що їх «обманом заманили» на війну.

Нагадаємо, двоє російських солдатів, яких Україна передала Росії під час червневого обміну полоненими, вже в липні знову опинилися на фронті – і повторно потрапили в український полон. Історії окупантів опублікували на сторінці проєкту «Хочу жити».