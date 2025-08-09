Головна Країна Події в Україні
Полонений із Херсонщини розповів, як його змусили воювати за Росію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Полонений із Херсонщини розповів, як його змусили воювати за Росію
Щоб не привертати зайвої уваги силовиків, молодий чоловік оформив російський паспорт, та це не допомогло
фото: скріншот із відео

Село, у якому жив юнак, у перші дні повномасштабного вторгнення зайшли росіяни

У полон до ЗСУ потрапив 22-річний уродженець Каховського району на Херсонщині, який воював на боці Росії. Як інформує «Главком»,  у інтерв’ю журналісту Дмитру Карпенку молодий чоловік розповів, чому став до лав окупаційної армії.

Село, у якому жив юнак, у перші дні повномасштабного вторгнення зайшли росіяни. Вони творили страшне – відбирали машини і будинки, вривалися в оселі, перевіряли документи. Якщо виявляли, що хтось служив у армії, то така людина просто безслідно зникала.

Одного разу молодику знадобилося поїхати в Нову Каховку. Та на блокпосту його зупинили. Річ у тім, що на лобі він має досить помітний шрам через пережиту в дитинстві аварію. Окупанти вирішили, що це слід від поранення, а його власник воював АТО. Пояснення хлопця, якому на той момент було лише 18 років, що для участі в АТО він надто юний, до уваги не брали. Так він опинився у СІЗО в Херсоні. Там хлопця нещадно били, катували струмом, спиляли напильником зуби, допитували, не давали спати, вимагали сказати, хто в місті проти російської влади. Потім його та інших арештантів змусили збирати тіла та закопувати їх у братських могилах у ліс. Наглядачі згодом проговорилися, що ув’язнені поховали 2500 трупів. Це були як мирні жителі, так і військові – українські та російські.

Із СІЗО хлопця через 10 днів випустили, та кожних два-три місяці він опинявся «на підвалі», де з нього знущалися працівники ФСБ. Тортури були вишукані. Наприклад, у одних трусах запускали в спеціальну кімнату, в якій нагрівалися стіни та підлога. Тримали там, аж доки люди не втрачали свідомість.

«Буде дуже погано людям, якщо прийде Росія. Я три роки прожив в окупації. Я залишився без зубів, відчув на собі тортури, які тільки можна вигадати», – каже молодик.

Щоб не привертати зайвої уваги силовиків, молодий чоловік оформив російський паспорт, та це не допомогло. Зрештою, на нього «повісили» кілька кримінальних справ та погрожували посадити в тюрму. Аби не потрапити в ув’язнення, він вирішив піти до війська та воювати проти України.

Нагадаємо, лише за один тиждень бійці 425-го окремого штурмового полку «Скала» взяли в полон 32 російських окупанти, які розповіли, що їх «обманом заманили» на війну.

Нагадаємо, двоє російських солдатів, яких Україна передала Росії під час червневого обміну полоненими, вже в липні знову опинилися на фронті – і повторно потрапили в український полон. Історії окупантів опублікували на сторінці проєкту «Хочу жити».

