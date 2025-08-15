Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Сизрані атаковано НПЗ: пролунало 10 вибухів (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Сизрані атаковано НПЗ: пролунало 10 вибухів (відео)
У Сизрані є влучання у НПЗ
фото: скріншот з відео

У Самарській області РФ дрони атакували Сизранський НПЗ: пролунало понад 10 вибухів

У ніч на 15 серпня Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії зазнав атаки невідомих дронів. Унаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За повідомленнями місцевих жителів, вибухи почалися близько 4:00 ранку. Загалом пролунало щонайменше десять вибухів, а також зафіксовано чисельні прильоти у нафтопереробний завод. Наразі на території заводу тривають пожежі.

За інформацією місцевих каналів, безпілотники летіли з боку міста Кузнецька, а найбільша активність була зафіксована біля сіл Кашмір та Уварівка.

Губернатор Самарской області В’ячеслав Федорищев заявив про збиття 13 дронів.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня безпілотники уразили нафтопереробний завод у місті Сизрань, що знаходиться у Самарській області у Росії.

Як повідомляється, у місті Сизрань внаслідок атаки БпЛА пролунало багато вибухів та було багато прильотів у нафтопереробний завод.

Що відомо про НПЗ у Сизрані?

Сизранський нафтопереробний завод – один із найбільших у системі «Роснефти» та ключовий виробник палива для південного Поволжя. Його проєктна потужність становить 8-8,5 млн тонн нафти на рік (приблизно 160–170 тис. барелів на добу), а фактичне завантаження останніми роками коливається в межах 6–7 млн тонн залежно від логістики та ремонтів.

Підприємство забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково центральні регіони Росії. Розташування на залізничних і річкових маршрутах дозволяє відвантажувати продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт через Волгу та каспійські порти. Асортимент виробництва охоплює бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум, що є критично важливим для аграрного сектору та транспорту регіону.

Завод має й військове значення – він постачає паливо на аеродроми та військові частини Центрального та Південного військових округів РФ.

Зупинка або серйозне пошкодження підприємства спричинить паливний дефіцит у регіоні, змусивши перекидати продукцію з інших НПЗ, що підвищить логістичні витрати та навантаження на транспортні коридори.

Раніше ми писали, що у ніч на 3 серпня Росію продовжують атакувати безпілотники. Під ударом опинилися НПЗ у Адлері та Кстово.

Другий день поспіль у російських містах лунають вибухи. Цієї ночі під удар вже потрапив Вороніж, а наразі відомо про атаку Кстово та Сочі.

Зазначається, що у Кстово у Нижньогородській області щось дуже сильно горить у районі НПЗ, одному з найбільших у Росії. Раніше в області було оголошено тривогу через загрозу атаки БпЛА.

Крім того, серія вибухів пролунала у Сочі, після цього виникли пожежі. Дронами була атакована нафтобаза в Адлері (один з мікрорайонів в Адлерському районі міста Сочі – «Главком»). Наразі там сталося сильне загорання.

Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив удар і пожежу на нафтобазі в Адлері. За його словами, загорівся паливний резервуар, уламки знову зачепили будівлі в гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній. 

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

У місті Пенза було завдано удару по підприємству АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор»», що відіграє значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави.

Також в Пензі крім АТ «ПО «Електроприбор»» в черговий раз був уражений «Радиозавод», який виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.

Читайте також:

Теги: безпілотник завод росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тамара Гундорова викладає у Принстоні та Гарварді
Чи треба віддавати Булгакова і Гоголя Росії? Розмова про місце нашої літератури у світі з Тамарою Гундоровою
17 липня, 21:00
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав груповий позов, у якому об’єднано п'ять банків
Суд зобов’язав РФ відшкодувати майже 500 млн грн п’ятьом українським банкам
23 липня, 17:43
Спікер Держдуми В'ячеслав Володін оголосив про смерть Тарасенка одразу після ухвалення резонансного законопроєкту
У Росії депутат-покійник взяв участь в 11 голосуваннях
24 липня, 13:38
Китайське домінування на ринку рідкоземельних металів
Рідкоземельна пастка Китаю. США та ЄС треба готуватися до найгіршого Світова економіка
21 липня, 14:00
Євгенія Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна
«Крінж». Росіянка, яка підтримує війну, прокоментувала свій виступ на чемпіонаті світу з плавання
29 липня, 22:36
Центр протидії дезінформації наголошує, що армія РФ несе колосальні втрати на війні проти України
РФ вигадала новий спосіб вербування росіян для війни проти України
28 липня, 19:29
Міллер: Трамп чітко дав зрозуміти: Індії неприйнятно надалі фінансувати цю війну, купуючи нафту в Росії
У США звинуватили Індію у фінансуванні війни РФ через купівлю російської нафти
4 серпня, 00:51
Російська економіка тріщить, але чиновники не вдаються в подробиці
Кремль вдає економічну міць, але аналіз ISW показав протилежне
8 серпня, 05:30
Сьогодні мають відбутися переговори спецпосланця Трампа з російськими офіційними особами
Літак, яким користується Віткофф, прибув до Москви
6 серпня, 07:23

Соціум

ЗСУ уразили російський морський порт «Оля»
ЗСУ уразили російський морський порт «Оля»
У Сизрані атаковано НПЗ: пролунало 10 вибухів (відео)
У Сизрані атаковано НПЗ: пролунало 10 вибухів (відео)
Поблизу Північних Курил відбулося три землетруси за ранок
Поблизу Північних Курил відбулося три землетруси за ранок
У Самарській області безпілотники уразили НПЗ
У Самарській області безпілотники уразили НПЗ
Молодь почала рятувати своє кохання від соцмереж: зафіксовано новий тренд
Молодь почала рятувати своє кохання від соцмереж: зафіксовано новий тренд
Російський військовий повернувся додому і жорстоко вбив федерального суддю
Російський військовий повернувся додому і жорстоко вбив федерального суддю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
14K
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
6550
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
4272
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли
1632
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua