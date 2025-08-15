Головна Світ Політика
Скандальний дзвінок Трампа: чому президент США цікавився Нобелівською премією перед Аляскою

Трамп несподівно зателефонував до Норвегії
За повідомленням преси, президент США заявив міністру фінансів Норвегії, що хоче отримати Нобелівську премію миру

Згідно з повідомленнями у світових ЗМІ, президент США Дональд Трамп здійснив несподіваний дзвінок міністру закордонних справ Норвегії з метою поцікавитися процесом номінації на Нобелівську премію миру. Цей інцидент викликав значний резонанс і обговорення в політичних колах напередодні зустрічі Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці. Про це пише «Главком» із посиланням на Guardian.

За повідомленнями норвезької преси, президент США заявив міністру фінансів Норвегії, що хоче отримати Нобелівську премію миру.

Норвезьке видання Dagens Næringsliv, посилаючись на неназвані джерела, повідомило: «Несподівано, коли міністр фінансів Єнс Столтенберг йшов вулицею в Осло, Дональд Трамп зателефонував… Він хотів Нобелівську премію і обговорити тарифи».

За інформацією джерел, близьких до міністерства, Трамп нібито «вискочив як нізвідки», телефонуючи без попереднього узгодження. Дзвінок, як стверджується, зокрема був присвячений можливості отримання ним премії за «зусилля з врегулювання конфліктів».

Високопоставлений норвезький чиновник розповів анонімно: «Президент Трамп був дуже наполегливим. Його цікавило, як працює система і чи зможе він бути номінований. Це був дуже незвичайний дзвінок».

Натомість голова Норвезького Нобелівського комітету запевнив: «Ми не коментуємо жодні номінації, а також дзвінки від світових лідерів. Наша робота є незалежною та суворо конфіденційною».

Скандал спалахнув на тлі критики з боку політичних опонентів Трампа, які розцінили цей дзвінок як спробу використати світову нагороду для власної вигоди.

До слова у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання. 

Теги: міністр Дональд Трамп Норвегія скандал Нобелівська премія Єнс Столтенберг

