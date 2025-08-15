Скандальний дзвінок Трампа: чому президент США цікавився Нобелівською премією перед Аляскою

За повідомленням преси, президент США заявив міністру фінансів Норвегії, що хоче отримати Нобелівську премію миру

Згідно з повідомленнями у світових ЗМІ, президент США Дональд Трамп здійснив несподіваний дзвінок міністру закордонних справ Норвегії з метою поцікавитися процесом номінації на Нобелівську премію миру. Цей інцидент викликав значний резонанс і обговорення в політичних колах напередодні зустрічі Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці. Про це пише «Главком» із посиланням на Guardian.

Норвезьке видання Dagens Næringsliv, посилаючись на неназвані джерела, повідомило: «Несподівано, коли міністр фінансів Єнс Столтенберг йшов вулицею в Осло, Дональд Трамп зателефонував… Він хотів Нобелівську премію і обговорити тарифи».

За інформацією джерел, близьких до міністерства, Трамп нібито «вискочив як нізвідки», телефонуючи без попереднього узгодження. Дзвінок, як стверджується, зокрема був присвячений можливості отримання ним премії за «зусилля з врегулювання конфліктів».

Високопоставлений норвезький чиновник розповів анонімно: «Президент Трамп був дуже наполегливим. Його цікавило, як працює система і чи зможе він бути номінований. Це був дуже незвичайний дзвінок».

Натомість голова Норвезького Нобелівського комітету запевнив: «Ми не коментуємо жодні номінації, а також дзвінки від світових лідерів. Наша робота є незалежною та суворо конфіденційною».

Скандал спалахнув на тлі критики з боку політичних опонентів Трампа, які розцінили цей дзвінок як спробу використати світову нагороду для власної вигоди.

До слова у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.