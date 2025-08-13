Головна Світ Політика
Білорусь на навчаннях з РФ відпрацює застосування ядерної зброї та «Орєшника»

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Білорусь та РФ відпрацюють «планування застосування» ядерної зброї
фото: 24tv.ua (ілюстративне)

Міністр оборони Білорусі назвав мету навчаннь «Захід-2025» з РФ

Білорусь та Росія на спільних військових навчаннях «Захід-2025» відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник». Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, пише «Главком» із посиланням на Белта.

Глава оборонного відомства наголосив, що для Мінська «планування застосування» ядерної зброї є важливим елементом стратегічного «стримування».

«Як вимагає глава держави, ми маємо бути готовими до всього. Ми бачимо ситуацію на наших західних, північних кордонах і не можемо спокійно спостерігати за мілітаризацією та військовою активністю. Ми демонструємо свою відкритість, миролюбність, але порох завжди треба тримати сухим», – заявив Хренін.

Відзначимо, що попередні спільні навчання РФ та Білорусі з тактичною ядерною зброєю відбулися у 2024 році. Москва наголосила, що такий захід відбувся у відповідь на «провокаційні заяви та погрози» Заходу.

Раніше міністерство оборони Білорусі повідомило, що нові спільні навчання з РФ під назвою «Захід-2025» відбудуться з 12 до 16 вересня. Метою було названо перевірку можливостей Моски та Мінська забезпечити безпеку Союзної держави. Також сторони відпрацьовуватимуть готовність відбити можливий напад.

Нещодавно до Білорусі прибули кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

