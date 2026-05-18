«Транш від МВФ» і пісок зі цвинтаря. Нові подробиці будівництва скандальної «Династії»

Слідство озвучило нові деталі у справі будівництва котеджного містечка у Козині, організатором якого антикорупційні органи називають колишнього віцепрем’єра Чернишова

Поки минулого тижня вся увага ЗМІ була прикута до колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака, якому визначався запобіжний захід та розмір застави, Вищий антикорупційний суд далі розплутував схеми будівництва елітної «Династії» у Козині під Києвом. На прицілі у слідчих з’явилася цікава персона, прізвище якої вже згадувалося в іншій кримінальній справі. Це – підозрювана Марина Медведєва. У суді жінка визнала: з 2018 року і до березня 2024 року працювала секретарем та помічницею пана Чернишова. Крім того, прізвище Медведєвої згадується в іншому кримінальному провадженні, де підозру має той самий Олексій Чернишов. За даними правоохоронців, Медведєву було залучено до супроводу угод з купівлі квартир на підставних осіб, які начебто передавалася тодішньому міністру Чернишову від столичного забудовника.

«Ви розуміли, що пан Чернишов має стосунок до цього будівництва (котеджного містечка «Династія» – «Главком»)?» – перепитав Медведєву слідчий суддя Віктор Маслов, який обирав запобіжний захід.

«Він же міг не мати цього відношення… Я не знаю, чесно кажучи», – ніяково намагалася підібрати потрібні слова підозрювана і експомічниця Олексія Чернишова.

Станом на 18 травня 2026 року, за епізодом будівництва «Династії» актикорупційний суд обрав запобіжні заходи чотирьом фігурантам, яких НАБУ і САП пов’язує з Олексієм Чернишовим. Зокрема, Медведєвій призначено 15 млн грн застави.

Крім того, у суді слідство озвучило нові факти, пов’язані з «Династією». Як з’ясувалося, перш ніж почати зводити резиденції (початок літа 2020-го), ТОВ «Блум Девелопмент» викупило 13 земельних ділянок загальною площею шість гектарів. До серпня 2023 року співзасновницею цієї фірми виступала дружина ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова Світлана.

Більше того, якщо поглянути на кадастрову карту, то до котеджного містечка «Династія» примикає приваблива ділянка з призначенням для рибогосподарських потреб. Ідеться про озеро площею 0,78 га. За інформацією земельного реєстру, власником ділянки з жовтня 2021-го є вищезгадана колишня фірма Чернишової.

До котеджного містечка «Династія» примикає озеро площею 0,78 га дані: Кадастрова карта

Також наявність штучної водойми помітно зі зйомки журналістів-розслідувачів елітного будівництва «Династії», датованої осінню 2025 року.

скріншот із відео УП

Ставши власником низки ділянок у Козині, ТОВ «Блум Девелопмент» передало їх в оренду обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» «Сонячний берег». За відомостями слідства, кооператив виступав замовником будівництва резиденцій.

Те, що вищеперераховані компанії мають спільний зв’язок, яскраво підтверджує красномовний факт, озвучений у суді стороною обвинувачення. Наприклад, протягом січня-вересня 2025 року (наголосимо: вказаний період часу співпав з активною фазою розробки НАБУ і САП операції «Мідас», епізодом якої є будівництво «Династії») «Блум Девелопмент» і ЖБК «Сонячний берег» подавали електронну податкову звітність з однієї IP-адреси.

«Династія» – недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн. На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру. Слідство вважає Олексія Чернишова організатором «відмивання» понад 460 млн грн на цьому будівництві. Йому оголошено підозру за ч. 3 статті 209 Кримінального кодексу «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом», вчинена організованою групою. Санкція статті – позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.

«Возьми в сейфе 10, из них передай Марине 5»

Під час обрання запобіжного заходу Медведєвій слідство вперше публічно зачитало переписку між колишнім топурядовцем Олексієм Чернишом та його дружиною Світланою. Відповідне листування було на телефоні Світлани Олександрівни, який правоохоронці вилучили під час обшуку рік тому.

За даними слідства, 23 листопада 2020 року Світлана Чернишова написала чоловіку (переписка велася російською): «Расходы на неделю у Марины брать, скажи мне?». У відповідь Олексій Чернишов поставив «+».

25 листопада 2020 року Чернишова питала чоловіка: «Расчёт за субботу, прислали сумму. Марина осуществит?». На що Олексій Михайлович відписав: «Да или я».

5 грудня 2020 року Чернишов написав дружині: «Возьми в сейфе десять, отдельно лежит. Из них передай Марине пять (імовірно, йдеться про тисячі доларів США – «Главком»)».

Того ж 5 грудня, за версією антикорупційних органів, Світлана Чернишова у переписці з чоловіком уточнила, де їй узяти кошти на особисті речі. «Порядок следующий: ты обращаешься ко мне, я даю ей (імовірно, йдеться про Марину Медведєву – «Главком») команду, – зацитував слова Олексія Чернишова представник сторони обвинувачення.

За даними досудового розслідування, функції Медведєвої полягали у постійній комунікації з керівником ТОВ «Актив Технолоджи» (генеральний підрядник з будівництва резиденцій у «Династії»), від якого вона приймала заявки на проплату будівельних матеріалів; слідкувала за витраченими коштами. Також експомічниця Чернишова видавала ТОВ «Актив Технолоджи» кошти у гривнях та валюті на будівництво «Династії». Зокрема, за травень 2022-липень 2025 роки було видано 22,3 млн грн, $1,2 млн і 72,1 тис. євро.

«Медведєва була обізнана про джерела походження цих коштів. У листуванні з Огородником (директор ТОВ «Актив Технолоджи» – «Главком») вона писала: «Транш від МВФ». Таким чином умовно назвала походження коштів», – наголосила сторона обвинувачення.

Також у справі Медведєвої орган досудового розслідування прямо заявив: гроші, які колишня помічниця Чернишова платила ТОВ «Актив Технолоджи» на будівництво резиденцій, надходили з «бек-офісу Міндіча», який їх генерував від схем на енергетиці.

«По суті з «пральні» («бек-офісу Міндіча» – «Главком») готівка передавалася Чернишову. Далі рух коштів вів на вулицю Володимирська, 4 (за повідомленням правоохоронців, тут базувався офіс Олексія Чернишова – «Главком»), де їх отримувала і зберігала Медведєва, а в подальшому їх видавала», – зазначила сторона обвинувачення.

Варто наголосити: з кінця серпня 2025 року НАБУ перевіряло причетність Олексія Чернишова до відмивання коштів на будівництві резиденцій у Козині. І лише 12 травня наважилося оголосити про підозру колишньому віцепрем’єру.

Що цікаво: цих дев’ять місяців перед другою підозрою Олексій Чернишов разом із дружиною Світланою хотіли поділити своє майно. Формально позов до столичного суду подала Світлана Олександрівна. Вона планувала обміняти свої квартири площею 45,9 кв. м у Нікополі Дніпропетровської області та автомобіль Toyota Land Cruiser 200, 2020 року випуску на квартиру площею 208,7 кв. м у Києві, яка записана на Олексія Чернишова.

Також позивачка просила суд визнати за нею право власності на кошти, які знаходяться на 21 банківському рахунку і на цінні папери у кількості 4812 штук загальною номінальною вартістю 4,81 млн грн.

Однак поділ майна Чернишових зірвався. 15 січня цього року Феміда видала ухвалу, якою повернула позовну заяву Світлані Чернишовій через формальні помилки, які позивачка не виправила.

«Главком» звернувся до Олексія Чернишова за коментарями. У письмовій відповіді він зазначив, що підозру вважає необґрунтованою та такою, що базується переважно на припущеннях і трактуванні окремих господарських взаємовідносин, а не на прямих доказах вчинення кримінального правопорушення. Також додав, що не визнає провини.

«Я дійсно мав стосунок до земельної ділянки та початкового етапу планування девелоперського проєкту ще до переходу на державну службу. Йшлося про стандартний інвестиційно-девелоперський проєкт, який реалізовувався відповідними компаніями та учасниками ринку. Після переходу на державну службу наприкінці 2019 року я вийшов зі складу власників компанії, відповідно до вимог законодавства та не брав участь в управлінні проєктом. Водночас між мною та компанією залишалися фінансові взаємовідносини, пов’язані з раніше інвестованими коштами, які мали бути повернуті після завершення будівництва та реалізації об’єктів», – пояснив Чернишов.

Колишній топурядовець зауважив, що минулого тижня Вищий антикорупційний суд обирав запобіжні заходи для чотирьох працівників компанії у межах цього провадження. Слідство просило тримання під вартою та застави у розмірі від 20 до 120 млн грн.

«Ми розцінюємо такі вимоги як очевидний тиск з боку слідства, оскільки йдеться про суми, які є абсолютно неспівмірними з реальним майновим станом цих людей. Суд не підтримав найжорсткіший сценарій – жодного з фігурантів не взяли під варту, а розміри застав були зменшені, хоча й залишаються надмірними для підозрюваних», – підсумував свою позицію Олексій Чернишов.

Пісок з кладовища для… «Династії»

Як свідчать матеріали НАБУ і САП, у червні 2021 року стартувало зведення резиденцій у Козині. А через рік, у липні 2022-го інвестори зіткнулися з першою серйозною перепоною. Столичні правоохоронці зацікавилися походженням піску, який потрапляв на будівельний майданчик «Династії».

Як стало відомо «Главкому» з рапорту оперативного уповноваженого Обухівського райвідділу Головного управління СБУ від 22 липня 2022 року, невстановлені особи організували незаконний видобуток піску на території кладовища у місті Українка Обухівського району Київської області. Для цього залучили екскаватор-навантажувач та вантажні транспортні засоби, які перевозили пісок до Козина на територію, що належить ТОВ «Блум Девелопмент».

Окремо слідство відстежило кількість «ходок» самоскидів, які возили пісок із кладовища на майданчик резиденцій. Лише протягом 18-22 липня 2022 року зафіксовано 21 заїзд та виїзд вантажівок. Всього на території «Династії» правоохоронці виявили пісок обсягом 726,74 куб. м. 17 серпня 2022 року Обухівський райсуд Київської області його арештував. Наразі невідомо, чи скасовано арешт і, власне, де той пісок.

У розмові з «Главкомом» керівник комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство «Ритуальна служба Української міської ради» Ігор Собачко розповів, що узимку 2021 року влада приступила до розширення тамтешнього кладовища. Це був вимушений крок, каже посадовець, оскільки місцеві депутати тривалий час відмовляються голосувати за виділення нової земельної ділянки під цвинтар. Розширення площі завершилося у липні 2022-го, коли правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

«Читав різні конспірологічні версії, що інвестори «Династії» будуть будинки на трупах. На мою думку, все виглядало набагато простіше: очевидно, що підрядна компанія, яка відповідала за розширення кладовища, банально знайшла точку збуту. А замовник (котеджного містечка «Династія» – «Главком») не знав, звідки везуть пісок. Інакше, точно не приймав би. Більше того на території нашого міста є кар’єр, де видобувають річковий пісок», – зауважив керівник місцевої ритуальної служби.

Додамо, що відстань від кладовища Українки до резиденції «Династія» приблизно 13 км.

Віталій Тараненко, «Главком»