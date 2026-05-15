Ормузька протока більше не гарантує безпеку. Емірати почали нафтову перебудову

glavcom.ua
Емірати хочуть подвоїти поставки нафти в обхід Ормузької протоки
фото: hydrocarbonprocessing.com
Новий проєкт має захистити нафтовий експорт ОАЕ від перебоїв

Об’єднані Арабські Емірати прискорять будівництво нового нафтопроводу, який дозволить значно збільшити експорт нафти в обхід Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними агентства, спадкоємний принц Абу-Дабі шейх Халед бін Мохамед бін Заїд доручив пришвидшити реалізацію проєкту нафтопроводу Захід–Схід під час засідання виконавчого комітету Національної нафтової компанії Абу-Дабі (ADNOC).

Очікується, що новий трубопровід почне працювати вже у 2027 році. Метою проєкту є подвоєння експортних потужностей ОАЕ через порт Фуджейра, який розташований поза Ормузькою протокою.

Наразі країна вже використовує нафтопровід Хабшан–Фуджейра (ADCOP), здатний транспортувати до 1,8 млн барелів нафти на добу.

Reuters зазначає, що цей маршрут став критично важливим для ОАЕ на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки.

ОАЕ та Саудівська Аравія залишаються єдиними країнами Перської затоки, які мають альтернативні трубопроводи для експорту нафти в обхід Ормузької протоки. Водночас Кувейт, Ірак, Катар та Бахрейн майже повністю залежать від транспортування ресурсів через цей маршрут.

Після фактичного закриття Іраном Ормузької протоки у відповідь на американо-ізраїльську війну світові ціни на енергоносії різко зросли через перебої з постачанням.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія запропонувала укласти регіональний пакт про ненапад між країнами Близького Сходу та Іраном. Ініціатива має стати основою для післявоєнної стабільності в регіоні.

Ер-Ріяд пропонує створити механізм безпеки за аналогією з Гельсінськими угодами 1975 року, які допомогли знизити напругу в Європі під час Холодної війни. Документ має передбачати взаємні гарантії ненападу, зменшення ризику нових конфліктів та надання Ірану певних міжнародних гарантій безпеки.

