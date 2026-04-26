Пакистан заявив про готовність сприяти переговорам між Іраном та США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: Reuters

Раніше стало відомо, що запланована на 25 квітня зустріч в Ісламабаді за участю американської сторони не відбулася

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф під час телефонної розмови з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном запевнив у подальшій підтримці зусиль задля безпеки в регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Очільник пакистанського уряду наголосив, що Ісламабад продовжуватиме виступати посередником у мирному врегулюванні конфлікту.

Шаріф висловив подяку іранській стороні за візит високої делегації на чолі з міністром закордонних справ Аббасом Арагчі. Після завершення переговорів у Пакистані іранські представники вирушили до Оману для продовження регіональних консультацій.

Водночас запланована на суботу зустріч в Ісламабаді за участю американської сторони не відбулася. Президент США Дональд Трамп скасував візит своїх представників – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – в останній момент, попри їхнє очікуване прибуття.

Як відомо, Дональд Трамп заявив, що після його рішення скасувати поїздку спецпосланців до Пакистану, Іран протягом 10 хвилин надіслав новий документ із покращеними умовами. 

За словами президента США, ця пропозиція є значно вигіднішою за попередню, проте вона все ще не є достатньою для укладання фінальної угоди.

Раніше Тегеран спростував інформацію про підготовку прямої зустрічі між іранськими та американськими представниками в Пакистані. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що іранська сторона не планує контактів із делегацією США, а всі зауваження та пропозиції Тегерана будуть передані пакистанським посередникам. 

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

