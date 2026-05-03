Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня

Дайджест новин, що сталися у ніч 3 травня 2026 року

Ленінградську область у Росії атакували безпілотники, Сумщина опинилася під ракетною атакою, президент США Дональд Трамп зробив заяву про війну в Ірані.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 травня:

Вибухи у РФ

У ніч на 3 травня безпілотники атакували Ленінградську область у Росії.

Мешканці кількох міст Ленінградської області чули характерні звуки прольоту БпЛА, що рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а також серію вибухів. Виникла пожежа. У мережі пишуть про ймовірну атаку на порти.

Удар по Сумщині

Російські окупанти завдали ракетного удару по об'єктах цивільної інфраструктури в Кролевецькій громаді Конотопського району.

За інформацією голови Сумської ОВА Олега Григорова, внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Трьох поранених госпіталізували до медичних закладів, причому стан двох із них медики оцінюють як важкий.

Трамп розглядає нову пропозицію Ірану

Президент Дональд Трамп заявив, що планує найближчим часом розглянути новий план, надісланий Іраном, проте він заздалегідь сумнівається в його прийнятності.

У соцмережі Truth Social він зазначив, що Тегеран ще не заплатив достатньо високу ціну за свої дії проти людства та світу протягом останніх 47 років. Журналістам перед вильотом із Флориди Трамп підтвердив, що йому доповіли про концепцію угоди, і він чекає на точні формулювання. Водночас президент спростував свої нещодавні слова про можливу повну відмову від домовленостей, уточнивши, що США не планують залишати регіон просто зараз.

Трамп виведе більше військових з Німеччини

Президент Дональд Трамп заявив про намір вивести з Німеччини значно більше військовослужбовців, ніж було заплановано раніше.

Слова американського президента прозвучали невдовзі після повідомлення Пентагону про виведення близько 5 тис. осіб протягом найближчого року. Спілкуючись із журналістами перед посадкою в літак, Трамп підкреслив, що реальне скорочення присутності буде набагато суттєвішим за початкові цифри.

