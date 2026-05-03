Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч 3 травня 2026 року

Ленінградську область у Росії атакували безпілотники, Сумщина опинилася під ракетною атакою, президент США Дональд Трамп зробив заяву про війну в Ірані.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 травня:

Вибухи у РФ

Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня фото 1
скріншот з відео

У ніч на 3 травня безпілотники атакували Ленінградську область у Росії. 

Мешканці кількох міст Ленінградської області чули характерні звуки прольоту БпЛА, що рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а також серію вибухів. Виникла пожежа. У мережі пишуть про ймовірну атаку на порти.

Удар по Сумщині

Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня фото 2
фото з відкритих джерел

Російські окупанти завдали ракетного удару по об'єктах цивільної інфраструктури в Кролевецькій громаді Конотопського району. 

За інформацією голови Сумської ОВА Олега Григорова, внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Трьох поранених госпіталізували до медичних закладів, причому стан двох із них медики оцінюють як важкий.

Трамп розглядає нову пропозицію Ірану

Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня фото 3
фото: AP

Президент Дональд Трамп заявив, що планує найближчим часом розглянути новий план, надісланий Іраном, проте він заздалегідь сумнівається в його прийнятності. 

У соцмережі Truth Social він зазначив, що Тегеран ще не заплатив достатньо високу ціну за свої дії проти людства та світу протягом останніх 47 років. Журналістам перед вильотом із Флориди Трамп підтвердив, що йому доповіли про концепцію угоди, і він чекає на точні формулювання. Водночас президент спростував свої нещодавні слова про можливу повну відмову від домовленостей, уточнивши, що США не планують залишати регіон просто зараз.

Трамп виведе більше військових з Німеччини

Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня фото 4
фото: AP

Президент Дональд Трамп заявив про намір вивести з Німеччини значно більше військовослужбовців, ніж було заплановано раніше. 

Слова американського президента прозвучали невдовзі після повідомлення Пентагону про виведення близько 5 тис. осіб протягом найближчого року. Спілкуючись із журналістами перед посадкою в літак, Трамп підкреслив, що реальне скорочення присутності буде набагато суттєвішим за початкові цифри.

Інші важливі новини: 

Теги: пожежа Дональд Трамп Сумщина США війна Іран росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові дбають про пухнастиків: годують, няньчать і навіть дозволяють їм спати у шоломах
Пухнасте «підкріплення». Бійці 92-ї ОШБр показали новонароджених кошенят
Вчора, 04:39
Авіабаза Муваффак Салті в Йорданії, яку активно використовують США
Іран пошкодив більшість американських баз на Близькому Сході – CNN
1 травня, 17:15
Трамп доручив Пентагону розсекретити документи про НЛО
Трамп доручив Пентагону розсекретити документи про НЛО
18 квiтня, 04:58
Мадяр заявив, що обов’язково зустрінеться із Зеленським
Петер Мадяр зробив заяву про зустріч із Зеленським
13 квiтня, 20:16
Іран пригрозив ударами по портах Затоки
Іран пообіцяв помсту за блокаду США і пригрозив атаками по регіону – Reuters
13 квiтня, 14:44
Станція забезпечує перевалку і накопичення пального, зокрема для військових потреб ворога
СБУ уразила станцію «Кримська», яка забезпечує паливом ключові воєнні бази на півдні РФ
11 квiтня, 19:28
Ціни знову ростуть: інфляція в США набирає обертів
Ціни в США зростають швидше за доходи: наслідки для споживачів
10 квiтня, 14:05
РФ змінила тактику під Куп’янськом: дрони атакують безперервно
РФ перекинула елітний підрозділ БПЛА під Куп’янськ: названо мету
9 квiтня, 16:05
Лі: Зустріч із Путіним була б найкрутішою подією у житті
Канадський хокеїст, який грає в Росії, зробив скандальну заяву про Путіна
4 квiтня, 17:10

Політика

Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
Трамп планує вивести з Німеччини значно більше військових, ніж було заплановано
Трамп планує вивести з Німеччини значно більше військових, ніж було заплановано
NYT: Війна в Ірані викрила слабкості США
NYT: Війна в Ірані викрила слабкості США
FT: Франція та Німеччина просувають ідею «асоційованого членства» України в ЄС
FT: Франція та Німеччина просувають ідею «асоційованого членства» України в ЄС
Трамп заявив, що розглядає нову пропозицію Ірану щодо миру
Трамп заявив, що розглядає нову пропозицію Ірану щодо миру
США продадуть зброї на $8,6 млрд союзникам на Близькому Сході
США продадуть зброї на $8,6 млрд союзникам на Близькому Сході

Новини

В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
1 травня, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
1 травня, 03:37

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua