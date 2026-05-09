Головна Думки вголос Віталій Кім
search button user button menu button
Віталій Кім Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації

Євроінтеграція як шанс змінити економічну модель України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сьогодні ЄС уже є ключовим економічним партнером України
фото: depositphotos.com

Україна має шанс змінити власну роль у європейській та глобальній економіці

Україна десятиліттями продавала світові переважно сировину – зерно, руду тощо, а натомість купувала готові товари (нерідко виготовлені з української сировини), технології та обладнання з високою доданою вартістю. Повномасштабна війна показала, що така економічна модель підтримує  вразливу залежність від кон’юнктури на сировинних ринках, не дає державі достатньої стійкості, не створює потрібної кількості робочих місць і не дозволяє країні швидко розвиватися навіть за наявності величезного потенціалу.

Саме тому сьогодні питання європейської інтеграції для України – це значно більше, ніж політика чи формальний рух до членства в Європейському Союзі. Насправді йдеться про шанс змінити саму економічну модель держави.

По суті, питання сьогодні вже не в тому, чи стане Україна частиною європейського ринку – ми вже інтегруємося в нього. Сьогодні понад половина всієї зовнішньої торгівлі України припадає саме на Європейський Союз.

Але головне питання полягає в іншому: яке місце Україна займатиме в європейській економіці у майбутньому.

І це питання важливе не лише для України. Після війни змінюватиметься вся економічна карта Європи: ланцюги постачання, промислова політика, енергетична безпека, продовольча стабільність, логістичні маршрути та оборонне виробництво. І Україна має шанс стати не периферією цього процесу, а одним із його активних учасників – країною, яка додає Європі виробничу, логістичну, аграрну, технологічну та безпекову спроможність.

Сьогодні структура українського експорту до ЄС чудово демонструє головну проблему нашої економіки. Майже 60% експорту – це продовольчі товари та аграрна сировина. Ще близько чверті – чорні метали та мінеральна продукція. Водночас частка машинобудування та більш складної промислової продукції залишається критично низькою – близько 8%.

По суті майже 90% українського експорту до Європи – це сировина або продукція з низьким рівнем доданої вартості.

Сьогодні ЄС уже є ключовим економічним партнером України. Особливо показовим тут є приклад Польщі. За останні роки українсько-польська економічна взаємодія вийшла далеко за межі звичайної торгівлі сусідніх держав і фактично стала частиною формування нового економічного простору регіону.

Водночас нинішня структура цієї торгівлі поки що залишається переважно сировинною для України. І це ще раз показує головний виклик європейської інтеграції – не просто збільшення обсягів торгівлі, а зміна ролі України у європейській економіці.

Пільговий торговельний режим ЄС для українських товарів уже став одним із факторів підтримки нашої економіки під час війни. Але для реальної трансформації країни критично важливо, щоб така економічна передбачуваність зберігалася на довгу перспективу.

Тільки довгострокові та зрозумілі правила дозволяють залучати в економіку «довгі» інвестиції та кредити – на виробництво, переробку, логістику, промисловість та технології.

Саме це створює умови не лише для відновлення економіки, а й для підвищення рівня її економічної складності. Йдеться про розвиток секторів із високою доданою вартістю та поступовий перехід від сировинної моделі до сучасної виробничої економіки.

Досвід країн Центральної та Східної Європи показує, що розвиток виробництва, промисловості та інтеграція у європейські виробничі ланцюги можуть стати основою довгострокового економічного зростання, підвищення продуктивності праці та зростання доходів населення. Перехід від сировинної моделі до економіки з високою доданою вартістю зазвичай формує стійкішу податкову базу, підвищує інвестиційну привабливість держави та створює умови для вищих темпів розвитку у довгостроковій перспективі.

Сировинна модель економіки не створює достатньої кількості якісних робочих місць, не забезпечує високих доходів і не формує сильну економіку. Більше того – вона не дозволяє країні повною мірою використати переваги інтеграції з Європейським Союзом.

Тому питання реіндустріалізації України сьогодні є не окремою економічною дискусією, а необхідною умовою якісної європейської інтеграції.

Для нас принципово важливо не закріпити за Україною роль постачальника сировини для європейського ринку, а стати повноцінним учасником європейських виробничих і технологічних ланцюгів.

Йдеться про розвиток переробки, машинобудування, агротехнологій, енергетики, логістики, харчової промисловості, виробництва обладнання, оборонно-промислового комплексу, сучасного технологічного сектору, малого та середнього бізнесу.

Саме така економіка створює робочі місця, утримує людей у країні, формує доходи громад і дає державі ресурси для розвитку. А в умовах післявоєнної конкуренції за людей це стане одним із ключових факторів майбутньої стійкості держави.

Але в центрі всіх цих економічних процесів мають залишатися люди. Для більшості українців європейська інтеграція – це взагалі не питання ринків, мит чи торговельних режимів. Це прагнення до іншої якості життя та економічних можливостей, які дозволяють людям жити гідно у власній країні.

Україна вже значною мірою живе в умовах європейських тарифів та цін. Чого не скажеш про рівень зарплат, пенсій і соціальних виплат, які поки що суттєво відстають від більшості країн Європейського Союзу. І саме тому якісна економічна інтеграція має вимірюватися не лише статистикою експорту чи темпами зростання ВВП, а й тим, чи стають для людей реальністю доходи та стандарти життя, які сьогодні багато хто поки сприймає як недосяжні.

Якщо Україна зможе перейти від сировинної моделі до розвиненої економіки виробництва, технологій і високої доданої вартості, тоді розмови про зарплати у 1500-2000 євро чи пенсії у 500-600 євро вже не викликатимуть у людей скептичну посмішку та не сприйматимуться як відірвані від реальності обіцянки. 

Тому після війни Україна не має права повернутися до моделі, у якій ми експортуємо сировину та імпортуємо розвиток – це шлях до постійного відставання та поступового його поглиблення.

Україна отримала унікальне вікно можливостей завдяки підтримці Європейського Союзу та міжнародних партнерів. Ukraine Facility, фінансові програми ЄС, гарантії, інструменти ЄІБ, ЄБРР та інших міжнародних інституцій, співробітництво на дво- та багатосторонньому рівні – це не лише підтримка бюджету чи допомога у відновленні після війни, а основа для формування нової інвестиційної моделі розвитку України.

Фактично сьогодні формується нова архітектура української економіки. Але такі можливості працюють лише за однієї умови – якщо країна здатна забезпечити зрозумілі правила, прогнозовану економічну політику, захист інвестора, прозорість, ефективність та довіру до державних інституцій.

Без зміни економічної моделі навіть масштабна міжнародна підтримка не гарантує Україні довгострокового економічного зростання.

Саме тому боротьба з корупцією, поліпшення якості державного управління та верховенство права сьогодні є не лише політичними чи євроінтеграційними питаннями. Насправді це питання економічної конкурентоспроможності України.

У цьому сенсі реіндустріалізація України має значення не лише для нашого внутрішнього розвитку. Вона може стати частиною нової економічної стійкості Європи – з коротшими ланцюгами постачання, ближчими виробничими майданчиками, сильнішою продовольчою базою, новими логістичними маршрутами та потужним оборонно-промисловим потенціалом.

У цій новій економічній моделі окремо важливо переосмислити роль південних регіонів.

Південь України не може залишатися лише регіоном, який постраждав від війни. Йдеться про майбутній південний логістичний та експортний хаб України та Європейського Союзу для виходу на глобальні ринки.

Через порти, річкову логістику, переробку, продовольчий експорт та доступ до зовнішніх ринків саме Південь може стати одним із ключових драйверів нової економіки України.

Але принципово важливо, щоб це не було поверненням до старої логіки: «викопали / виростили – вивезли». Йдеться про створення повного циклу доданої вартості: виробництво, переробка, логістика та експорт готової конкурентної продукції, технологій та інновацій.

Саме в цьому полягає логіка концепції «Південь 2.0», яку ми розробили в рамках Асоціації прифронтових міст і громад – не регіонального проєкту, а частини нової економічної моделі держави.

Економічна євроінтеграція відбувається не лише на рівні держави чи міжнародних угод, а й на рівні громад – там, де створюються робочі місця, запускаються нові підприємства, формується локальна економіка та ухвалюються рішення, які безпосередньо впливають на повсякденне життя людей. «Горизонтальна євроінтеграція» за моделлю більш тісного співробітництва та поглиблення відносин регіонів України та держав ЄС має дуже важливе значення. 

Для прифронтових територій це питання не лише розвитку, а й економічної стійкості, повернення людей та збереження нормального життя.

Сьогодні Україна має шанс не просто відновити економіку після війни, а змінити власну роль у європейській та глобальній економіці.

І саме в цьому полягає справжній зміст економічної євроінтеграції: не лише отримати доступ до ринку Європейського Союзу, а побудувати сильну економіку виробництва, технологій, високої доданої вартості та конкурентної промисловості.

Сильна європейська Україна – це не країна-сировинний додаток, а держава, яка виробляє продукцію, створює технології, формує власну промислову та економічну силу й є повноцінним учасником європейської та глобальної економіки.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка війна політика євроінтеграція Європейський Союз Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Витрати можуть сягати $50 млрд
ЗМІ: реальна вартість війни проти Ірану в рази перевищує заяву Пентагону
2 травня, 05:42
Китай пригрозив ЄС наслідками через санкції проти своїх компаній
Китай пригрозив ЄС наслідками через санкції проти своїх компаній
27 квiтня, 02:58
Дональд Туск зробив тривожну заяву
Росія може напасти на НАТО: Туск назвав дату
24 квiтня, 12:05
Олександр Бондаренко розповів про своє господарство на Донеччині
Через вибухи бджоли гинуть. Фермер розповів про своє господарство на Донеччині
21 квiтня, 18:24
У Кремлі буде спроба запустити приховану мобілізацію
Росія щодня не добирає 200 солдатів: що це означає для фронту
20 квiтня, 10:01
Ціни на нафту та газ різко підскочили через загострення між США та Іраном
Ціни на нафту та газ різко підскочили через загострення між США та Іраном
20 квiтня, 03:28
Наслідки російського удару по ЖК на Почайній. 16 квітня 2026 рік
Атака на Київ: пошкоджено ЖК Boston на Почайній, поранено будівельників (фото)
16 квiтня, 12:04
Київ ініціює термінове засідання Радбезу ООН
Україна просить Радбез ООН провести засідання через ескалацію російських атак
14 квiтня, 21:15
Чоловік стоїть на купі уламків у районі Корніш Ель-Мазраа в Бейруті після бомбардування столиці Ізраїлем у середу
Війна в Лівані підриває стабільність угоди між США та Іраном
11 квiтня, 03:28

Віталій Кім

Євроінтеграція як шанс змінити економічну модель України
Євроінтеграція як шанс змінити економічну модель України
Створити систему впевненості: чому підтримувати ВПО стратегічно важливо для держави
Створити систему впевненості: чому підтримувати ВПО стратегічно важливо для держави

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua