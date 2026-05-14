Фінансова кухня «Династії». Звідки брались гроші на «велике будівництво»?

За версією слідства, протягом 2021-2025 років підозрювані відмили на будівництві котеджного містечка «Династія» понад 460 млн грн

Цього тижня розслідування резонансної корупційної справи «Мідас», про яку країна вперше дізналася 11 листопада 2025 року, заграло новими барвами. Окрім підозри колишньому главі Офісу президента, а нині адвокату Андрію Єрмаку, до когорти топпідозрюваних за епізодом легалізації мільйонів на елітному будівництві під Києвом додалися ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен-утікач Тимур Міндіч. Останні двоє вже мають підозри від НАБУ і САП за іншими епізодами.

Однак цього разу претензії правоохоронців звучать більш предметніше. Безпосередньо це стосується Чернишова, який раніше опосередковано згадувався у справі «Мідас» під кличкою Че Гевара. Зокрема, колишнього члена Кабміну раніше було звинувачено у незаконному збагаченні, мовляв, він отримав певну суму коштів у злочинному «бек-офісі Міндіча» «на стройку».

Детективи НАБУ задокументували передачу Чернишову і його довіреній особі коштів на загальну суму $1,22 млн і 96,7 тис. євро. Натомість нова підозра Чернишову за ч. 3 статті 209 Кримінального кодексу «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою» додала фінальних штрихів до картини, які намалювали антикорупційні органи. За даними НАБУ та САП, у 2020 році Чернишов, очолюючи Міністерство розвитку громад та територій, задумав звести приватне котеджне містечко «Династія». Того ж року, як наполягає слідство, Чернишов як організатор цієї схеми залучив Міндіча та Єрмака як майбутніх сусідів та співінвесторів будівництва резиденцій.

Загалом, передбачалося зведення п’яти будинків у селі Козин Київської області на землях, які викупило ТОВ «Блум Девелопмент», яке належало сім’ї Чернишових. Як повідомила у суді прокурор САП Валентина Гребенюк, резиденції «Династії» мали власну нумерацію: R2 – начебто маєток Андрія Єрмака, R3 – начебто будинок Тимура Міндіча, R4 – начебто будинок Олексія Чернишова. Власника R1 офіційно не назвали. Іще мала бути резиденція спільного використання під маркування R0, яку планувалося «нафарширувати» СПА-вигодами та іншими сервісами відпочинкового характеру.

Звідки гроші?

Слідство стверджує, що фінансування будівництва резиденцій відбувалося за рахунок трьох джерел:

поповнення пайового фонду обслуговуючого кооператива «Житлово-будівельний кооператив» «Сонячний беріг» (за даними слідства, ця фірма – замовник будівництва резиденцій) коштами, отриманими підставними засновниками від групи компаній, які мають ознаки фіктивності;

готівки, отриманої від підконтрольної Тимуру Міндічу «пральні», яка займалась відмиванням коштів, отриманих від корупційних злочинів, зокрема – внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ «НАЕК «Енергоатом» (72% загального обсягу фінансування «Династії»);

готівки, наданої Міндічем, походження якої не встановлено.

Всього, за відомостями НАБУ і САП, протягом 2021-2025 років підозрювані відмили на будівництві понад 460 млн грн.

«Главком» звернув увагу на інші факти, озвучені слідством під час засідання щодо обрання запобіжного заходу для Андрія Єрмака. Йшлося про акумулювання коштів на будівництво резиденцій близькими до ексвіцепрем’єра Чернишова, як їх ідентифікували антикорупційні органи, особами. Окремо заслуговує на аналіз спосіб одержання цих грошей.

Заплутана схема

Отже, як наголосила у суді прокурор САП Валентина Гребенюк, до зведення «Династії» Олексій Чернишов долучив трьох довірених людей. Це – директор ТОВ «Блум Девелопмент» Лілія Лисенко (з червня 2020 року до серпня 2023 року Лисенко разом із дружиною Чернишова Світланою були співвласниками цієї фірми. А ще Лисенко співвласниця кооперативу «Сонячний берег»), співвласника обслуговуючого кооператива «Житлово-будівельний кооператив» «Сонячний берег» Геннадія Опальчука та директора цього кооперативу Сергія Сіранчука. Вказані особи виступали певними транзитерами, через яких фінансувалося будівництва.

У телефонних книгах людей Сергія Сіранчука підписували як людину від Чернишова дані: GetContact

За даними слідства, схема мала такий вигляд: довірені особи Чернишова поповнювали пайовий фонд кооперативу «Сонячний беріг» за рахунок коштів, які їм перерахували компанії, окремі з яких є фігурантами інших кримінальних проваджень. Гроші платилися Лисенко та Опальчуку під виглядом оплати за надання ними певних послуг низці підприємств. У дійсності обоє бенефіціарів кооперативу «Сонячний берег» не могли вести підприємницьку активність, додає слідство.

Як дізнався «Главком» із судового реєстру, гроші Лисенко та Опальчуку перерахувало столичне ТОВ «Фінансова компанія «Деметра Фінанс». Фірма створена у листопаді 2021 року, а через два роки, у листопаді 2023 року припинила свою діяльність. При цьому у 2023 році «Деметра Фінанс» фігурувала у кримінальному провадження за фактами шахрайства. Нацпол аналізував її причетність разом зі службовими особами «РВС Банк» до організації механізму з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкового навантаження та виведення коштів у тіньовий сектор економіки.

Інший фігурант, який оплатив «послуги» Лисенко та Опальчука, – «Торговий дім «Столиця Торг Постач» з Борисполя. З травня 2023 року компанія не функціонує. Ба більше: фірма потрапила до списку суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

У цій же сумнівній обоймі засвітилося і ТОВ «Брейн-Техно Груп» (Бориспіль), яке також перерахувало кошти довіреним особам Чернишова. Фірма не діє з березня 2023-го.

Крім того, одразу п’ять підприємств («Фармацевтична компанія «Здорова родина», «Фірма «Наіс», «Сальве», «Медфармсервіс», «Юма-Віта»), що належать до корпративної групи «Невада Фармастар», розрахувалися з Опальчуком та Лисенко. За інформацією аналітичної системи Youcontrol, «Невада Фармастар» контролюється киянкою Оксаною Шевченко. Компанії групи працюють переважно у сфері аптечної торгівлі.

У матеріалах справи прокурор САП посилалася на ТОВ «Фармацевтична компанія «Здравица», яке начебто причетне до перерахунку грошей співвласникам кооперативу «Сонячний берег». Місце реєстрації фірми зазначено у Покровську Донецької області – місті, де йдуть активні бойові дії. Крім того, «Здравица» фігурувала у кримінальній справі СБУ за фактом фінансування тероризму (ідеться про роботу на непідконтрольній українській владі території).

Всього, за серпень 2020-липень 2025 років Лисенко разом із Опальчуком внесли на рахунок ОК ЖБК 51,1 млн грн. Ці гроші вони отримали від 16 фірм, частину з яких вище перераховано.

У підсумку, як зауважують антикорупційні органи, підозри за епізодом будівництва резиденцій «Династії», одержали четверо осіб, які «контролювалися Чернишовим».

Чи арештують Чернишова?

Сьогодні вранці Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку. А тому певна нова активність слідства мала б очікувати і на Олексія Чернишова. Адже наголосимо: НАБУ і САП вважає ексурядовця організатором сумнівного будівництва котеджного містечка «Династія».

У листопаді 2025 року Вищий антикорупційний суд арештував колишнього віцепрем’єра з можливістю внести заставу у розмірі 51,6 млн грн. Йому інкримінували незаконне збагачення на коштах з «бек-офісу Міндіча». Тих самих, які буцімто видавалися йому «на стройку». Тоді заставу було оперативно внесено і Чернишов вийшов на волю.

«Наразі щодо Чернишова не подавали клопотання. До нього вже застосовано запобіжний захід у листопаді 2025 року рамках справи «Мідас». Він виконує всі покладені судом обов’язки», – повідомило «Главкому» джерело у правоохоронних органах.

Поінформований співбесідник пояснив: якщо раптом буде зафіксовано, що, наприклад, Олексій Чернишов тиснутиме на свідків, тоді слідство піде до суду і зможе стягнути у дохід держави раніше внесену заставу.

Віталій Тараненко, «Главком»