Суд обрав запобіжний захід Єрмаку: подробиці

Прокуратура просила арешт підозрюваного з призначенням застави у розмірі 180 млн грн

Сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію судового засідання.

Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн. Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладається низка обов'язків: без дозволу суду і слідчого заборонено покидати Київ; здати закордонні паспорти. Також Андрій Єрмак повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, серед яких Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та інші особи.

За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

«Прогонка» великих сум коштів ішла через фактичних осіб-засновників обслуговуючого кооператива «Житлово-будівельний кооператив» «Сонячний беріг» (за даними слідства, замовник будівництва резиденцій – «Главком»)… Також один із співзасновників кооперативу «накручував» доходи на придбанні цінних паперів (після чого вкладав гроші у будівництво резиденцій «Династії», вважають правоохоронці – «Главком»). Ще кошти на будівництво залучалися з офісу злочинної організації, за створенням якого стояв Міндіч», – заявила в суді прокурор САП Валентина Гребенюк.

Правоохорониця зауважила, що слідство вбачає у діях Андрія Єрмака ознаки кримінального правопорушення за ч. 3 статті 209 Кримінального кодексу «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.

У свою чергу Андрій Єрмак заперечив висунуті звинувачення антикорупційними органами. За його словами, усі доходи та майно він сумлінно відображав у щорічних деклараціях. Зокрема, ексглава Офісу президента зауважив, що у 2025 році Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку його декларації. Висновки НАЗК свідчили про відсутність ознак незаконного збагачення і необґрунтованості активів Єрмака.

Підозрюваний зазначив, що з початком вторгнення практично весь час перебував в Офісі президента, займався вирішенням державних справ. Відповідно, не мав можливості відлучатися в інші місця (у цьому місці Єрмак натякнув, що не їздив на територію котеджного містечка «Династія» – «Главком»).

«Я ніколи не надавав нікому жодних доручень стосовно представлення моїх інтересів у будь-яких справах чи розмовах (на плівках НАБУ є згадки про так званих уповноважених осіб від Єрмака, які слідкували за зведенням резиденції R2, яку слідство пов’язує з Єрмаком. Це його батько Борис Єрмак і дружина відомого шоубізнесового продюсера Наталія Квеленкова – «Главком»). Я нічого не купував і не орендував. Також не оплачував нікому жодних грошей… Також хочу сказати щодо згаданих у суді імен та кличок: моє ім’я Андрій Єрмак, яке надали мої батьки. Мене називають Андрій або Андрій Борисович. Інших імен у мене немає», – наголосив підозрюваний.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн. На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Нагадаємо, у липні та жовтні минулого року вийшло дві публікації журналістів-розслідувачів про будівництво кількох котеджів в елітному селищі Козин, що під Києвом. За недобудованими віллами, як заявляли ЗМІ, стоїть колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов та підконтрольні йому особи. Як вдалося з’ясувати «Главкому» з судового реєстру, у серпні 2025-го НАБУ почало нове розслідування за фактами легалізації майна в особливо великому розмірі.

У далекому 2012 році київські фірми «КО Компані» і «Блум Девелопмент» за 2,4 млн грн викупили цілісний майновий комплекс бази відпочинку «Сонячна» у Козині. Площа земельної ділянки склала 4,24 га. Сама ж ділянка була у власності Козинської селищної ради, яка без проблем передала її в оренду ТОВ «Блум Девелопмент» на 49 років. У липні 2019 року селищна рада за 9 млн грн продала цю ділянку фірмі-орендарю. З того часу там почалося інтенсивне будівництво.