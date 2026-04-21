Путін знайшов пояснення «перемогам» Росії: справа у шкарпетках

Єгор Голівець
Путін згадав про шкарпетки на Дні святкування муніципальної влади
Російський диктатор заявив про «єдність тилу і фронту» на прикладі шкарпеток

Президент країни-агресорки Володимир Путін під час святкування Дня муніципальної влади заявив, що «єдність народу» і в’язані шкарпетки визначають результат війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За словами російського диктатора, у найважчі періоди війни радянський тил працював на забезпечення фронту: від виробництва озброєння до побутової допомоги військовим.

«У найтяжчі місяці Великої Вітчизняної війни… діти, бабусі, жінки в’язали шкарпетки, надсилали на фронт посилки й подарунки», – заявив він.

Путін також провів порівняння з Німеччиною того часу, стверджуючи, що там нібито подібної підтримки військових не було. «А в Німеччині чому цього не робили? Їхні солдати замерзали під Москвою до смерті. І жодних шкарпеток із Німеччини не надходило», – сказав господар Кремля.

На думку Путіна, саме така «єдність» стала ключем до перемог у минулому і може визначати результат і нині. «Саме в цій єдності й полягає секрет наших перемог. Так буде і зараз», – додав він.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує здійснити поїздку до Москви 9 травня та шукає альтернативний маршрут після відмови з боку країн Балтії. 

За інформацією журналістів, словацька сторона звернулася до Польщі із запитом на дозвіл прольоту літака глави уряду до Москви. Речник польського Міністерства закордонних справ Мацей Вевюр підтвердив отримання такого звернення.

До слова, будь-які спроби завершити війну в Україні мають базуватися на розумінні того, що російська агресія розпочалася не у 2022 році, а ще у 2014-му з окупації Криму. Про це зазначає засновник Lifeline Ukraine Пол Ніланд у матеріалі для Atlantic Council.

