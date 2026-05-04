Кремль маніпулює даними: уряд РФ приховує рецесію, а громадяни живуть у борг

Москва відверто фальсифікує економічну статистику: міністерство економічного розвитку РФ «підправило» провальні показники попередніх місяців, однак підсумок першого кварталу 2026 року все одно залишився у мінусі. Водночас мільйони росіян, відрізаних від банківського кредитування, позичають гроші у мікрофінансових організацій під ставки понад 250% річних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Мінус перетворюється на плюс: як Кремль редагує минуле

Березневий «ріст» ВВП Росії на 1,8% у річному вимірі, яким бадьоро звітує міністерство економічного розвитку, не відповідає реальній картині. Відомство тихо скоригувало провальні показники попередніх місяців: лютневе падіння змінили з мінус 1,5% до мінус 1,1%, а січневе – з мінус 2,1% до мінус 1,8%. Проте загальний підсумок першого кварталу від цих маніпуляцій не змінився – мінус 0,3% у річному вимірі.

Корпоративний сектор ілюзій не плекає. Сукупний фінансовий результат компаній РФ за січень–лютий 2026 року впав на 33,1% порівняно з аналогічним роком до 3,35 трлн рублів. За даними СЗР, економіка Росії опинилась у системній кризі: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій і логістичних витрат.

Заощадження громадян як єдине джерело фінансування

Голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна публічно визнала: заощадження росіян перетворилися на фактично єдине джерело фінансування економіки. Міністр фінансів Антон Сілуанов пішов далі – закликав громадян «витягти гроші з-під подушок» і вкласти їх у банки або на фінансовий ринок.

Станом на жовтень 2025 року росіяни зберігали 77,782 трлн рублів заощаджень – близько третини річного ВВП країни. З них 64,43 трлн рублів лежать на рублевих рахунках і депозитах. Саме ці кошти й приваблюють владу. За даними СЗР, уряд РФ уже розглядає заморожування вкладів на невизначений строк – подібні плани підтверджує і попередній аналіз розвідки щодо банківської кризи в РФ. Апетити до чужих грошей не обмежуються урядовцями: Національна асоціація управлінців охорони здоров'я РФ запропонувала прем'єру Михайлу Мішустіну закрити дефіцит фінансування державної медицини за рахунок пенсійних накопичень громадян.

Позики під 250% річних: як росіяни виживають у кризу

Поки чиновники ділять чужі заощадження, мільйони росіян уже живуть у борг. 2025 рік став рекордним для мікрофінансових організацій: громадяни позичили в них 2,1 трлн рублів – на 35% більше, ніж роком раніше. Банківське кредитування для значної частини населення стало недоступним після серії підвищень ключової ставки, і люди звернулися туди, де гроші дають без зайвих запитань. Половина всіх мікропозик 2025 року видана під ставки вище 250% річних.

Ця тенденція не нова – ще у 2024 році росіяни активно брали мікрокредити під шалені відсотки, однак тепер масштаби явища набули рекордних значень. «Зростаюча» за кремлівськими звітами економіка залишила ні з чим мільйони власних громадян.



