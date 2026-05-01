Дронова атака ворога. Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

glavcom.ua
Мобільна вогнева група протиповітряної оборони
фото з відкритих джерел

1 травня противник атакував 409 ударними безпілотниками

З 8-ї ранку 1 травня російські окупанти розпочали масштабну атаку по Україні ударними безпілотниками різних типів. Станом на 15:30 сили протиповітряної оборони вже знешкодили 388 ворожих дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву Повітряних сил Збройних Сил України.

Деталі повітряного нападу

За даними військових, у період з 08:00 по 15:30 противник застосував 409 ударних безпілотників. Серед них:

  • близько 250 дронів типу «Shahed» (зокрема реактивні моделі);
  • безпілотники типів «Гербера» та «Італмас»;
  • інші дрони невстановлених типів.

Як повідомляється, пуски здійснювалися з восьми різних напрямків, включаючи російські міста Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованих територій Донецька та Криму (Гвардійське).

Робота протиповітряної оборони

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – зазначають військові.

За попередніми даними, на півночі, півдні, у центрі та на заході країни вдалося збити або подавити 388 дронів.

«Главком» писав, що російські загарбники масовано атакували Тернопіль ударними безпілотниками. На місто було понад 50 «шахедів», пролунало понад два десятки вибухів. За словами мера міста, внаслідок атаки є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби.

Нагадаємо, удень 1 травня Тернопіль опинився під масованою атакою ворожих безпілотників: у місті пролунала серія вибухів, небо затягло димом, у частині кварталів зникло електропостачання.

Перші вибухи пролунали близько 13:10. Безпілотники рухались транзитом через Хмельниччину – спочатку Повітряні сили зафіксували загрозу для Вінницької та Хмельницької областей, а вже звідти дрони взяли курс на Тернопіль. Місцеві жителі повідомляли, що «шахеди» пролітали просто над дахами будинків.

