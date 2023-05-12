На що перетворюється сучасна війна. Десять фактів
Міждержавні війни – велика рідкість. Напад на цілу державу – це аномалія
Не випадково якраз у ці травневі дні, коли весь світ переосмислює найстрашнішу війну ХХ століття, в «The Economist» вийшла фундаментальна стаття, чим узагалі є війна в столітті ХХІ-му. Для «подумати на дозвіллі» я б виокремив ключові тези.
- За останні 200 років (після Наполеона) різні війни забрали 30 млн життів. Наглядно: війни згноїли населення 3 Чехій, чи 4 Болгарій, чи 6 Норвегій, чи 9 Уругваїв, чи 90 Ісландій.
- Із кожним десятиріччям війни стають дрібнішими й менш смертоносними. Остання масова війна – Друга світова (78 років тому).
- Зараз основний тип воєн – громадянські. Або дуже локальні. Найбільше страждань людям приносить не війна, а державна тиранія та репресії.
- Війни колоній за свою незалежність – у минулому. Нові держави внаслідок збройної боротьби вже не постають. Поняття «визвольна війна» – давньоісторичне.
- Міждержавні війни – велика рідкість. Напад на цілу державу – це аномалія.
- Путінська війна – остання загарбницька. Ніхто давно вже не вторгається, аби зробити іншу країну своєю територією. Востаннє таке було в 1990 (Ірак – Кувейт). Поглинання цілої країни – це нонсенс, бо зараз є купа інших інструментів гібридної колонізації.
- За рахунок високоточної зброї і сучасної медицини війна не стільки вбиває, скільки калічить.
- Величезні втрати на нашій війні – це відхилення від норми. Причина – залученість народу до війни, яка в ХХІ сторіччі є більше професійним поняттям.
- Кожна війна стає захмарно дорогою й затратною. Нема нічого більш виснажливішого.
- Воєн між демократіями не існує в природі. За останні 200 років дві демократії ніколи не воювали одна з одною.
Коментарі — 0