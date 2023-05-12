На що перетворюється сучасна війна. Десять фактів

Міждержавні війни – велика рідкість. Напад на цілу державу – це аномалія

Не випадково якраз у ці травневі дні, коли весь світ переосмислює найстрашнішу війну ХХ століття, в «The Economist» вийшла фундаментальна стаття, чим узагалі є війна в столітті ХХІ-му. Для «подумати на дозвіллі» я б виокремив ключові тези.

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