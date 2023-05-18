Назріває дефіцит кадрів: яка ситуація на ринку праці

Спостерігається професійно-кваліфікаційний дисбаланс та певні відмінності між попитом та пропозицією робочої сили

На українському ринку праці назріває дефіцит кваліфікованих кадрів, Передусім, ідеться про робітничі професії. Водночас до стрімкого зростання зарплат це не призведе. Про це пише Obozrevatel із посиланням на дані великого порталу з пошуку роботи за результатами аналізу квітневого ринку праці. Схожі дані також наводить Кабінет міністрів.

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«На горизонті видно дефіцит кваліфікованих кадрів… Роботодавцям слід суттєво переглянути підхід до найму. Просто публікувати вакансії вже недостатньо», – оцінюють аналітики.

За даними Кабміну, спостерігається професійно-кваліфікаційний дисбаланс та певні відмінності між попитом та пропозицією робочої сили. Як зазначається, найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій. Водночас серед зареєстрованих безробітних 43% мають вищу освіту, а в окремих великих містах – до 60% і вище.

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Уточнюється, що найвищий рівень оплати праці роботодавці пропонують саме кваліфікованим працівникам за роботу в особливих умовах. Важливим є досвід роботи зі складними завданнями.

«Усім учасникам ринку праці потрібно зрозуміти, що в моменті більше кандидатів на ринку не стане, а оплата праці стрімко не зросте. Тому потрібно працювати за тими умовами та з кандидатами, які є», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, український ринок праці поступово відновлюється від обвалу в березні 2022 року. За даними сайту work.ua, показник нових вакансій повернувся майже до 80% від середнього у 2021 році, а кількість резюме перевищує середній рівень 2021 року лише на 10%. Однак на ринку праці виникла нова проблема.

До слова, Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт «Дія.Освіта», де можна здобути корисні цифрові навички і опанувати нову професію.