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Військова підтримка України: Сунак передав послання Путіну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військова підтримка України: Сунак передав послання Путіну
Сунак обіцяє й надалі підтримувати Україну
фото: Офіс президента

Ріші Сунак «Росії необхідно знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну ресурсами» 

Велика Британія та інші західні союзники не збираються припиняти підтримку України. Про це заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак в інтерв'ю Sky News під час саміту G7 у Хіросімі.

«Росії необхідно знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну ресурсами, необхідними їй для самозахисту, не тільки тут і зараз, а й у довгостроковій перспективі», – зазначив глава британського уряду.

Видання зазначає, що російському президенту Володимиру Путіну передано пряме послання: «Ми нікуди не підемо».

Також Сунак розповів журналістам, що кількома годинами раніше оголосив про заборону імпорту російських алмазів. Він висловив думку, що інші країни-учасниці G7 наслідуватимуть його приклад у ці вихідні.

Нагадаємо, постійна представниця Великої Британії при Раді Безпеки ООН Барбара Вудвард заявила, що світова спільнота мусить утримуватися від надання Росії будь-якої військової допомоги, поки триває війна проти України.

До відома, Британія та Нідерланди очолять коаліцію з надання винищувачів Україні.

Теги: вихідні міністр війна Велика Британія Ріші Сунак

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