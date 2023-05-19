Військова підтримка України: Сунак передав послання Путіну

Ріші Сунак «Росії необхідно знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну ресурсами»

Велика Британія та інші західні союзники не збираються припиняти підтримку України. Про це заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак в інтерв'ю Sky News під час саміту G7 у Хіросімі.

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«Росії необхідно знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну ресурсами, необхідними їй для самозахисту, не тільки тут і зараз, а й у довгостроковій перспективі», – зазначив глава британського уряду.

Видання зазначає, що російському президенту Володимиру Путіну передано пряме послання: «Ми нікуди не підемо».

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Також Сунак розповів журналістам, що кількома годинами раніше оголосив про заборону імпорту російських алмазів. Він висловив думку, що інші країни-учасниці G7 наслідуватимуть його приклад у ці вихідні.

Нагадаємо, постійна представниця Великої Британії при Раді Безпеки ООН Барбара Вудвард заявила, що світова спільнота мусить утримуватися від надання Росії будь-якої військової допомоги, поки триває війна проти України.

До відома, Британія та Нідерланди очолять коаліцію з надання винищувачів Україні.