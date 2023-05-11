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Хто і як захищає столицю від ракет РФ. Ексклюзивні деталі від командувача Об'єднаних сил

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто і як захищає столицю від ракет РФ. Ексклюзивні деталі від командувача Об'єднаних сил
За словами військового, перший ешелон ППО займається знищенням повітряної цілі на найбільш загрозливих напрямках
фото: командування Об'єднаних сил ЗС України

Протиповітряна оборона Києва здійснюється за багаторівневим принципом ешелонування

Протиповітряна оборона Києва здійснюється за багаторівневим принципом ешелонування. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами військового, перший ешелон ППО створений шляхом мобільних вогневих груп, завдання яких є знищення повітряної цілі на найбільш загрозливих напрямках. На їхньому озброєнні знаходяться ЗРК «Оса-АКМ», ЗРК «Avenger», ЗСАУ «Gepard 1А2», ЗСУ «Шилка», DM Stinger, ПЗРК Piorun, ПЗРК «Ігла-1», ПЗРК «Стріла-2», ПЗРК Stinger, ПЗРК Martlet, ПЗРК RBS - 70, ЗУ-23 тощо.

Водночас другий ешелон утворений шляхом підрозділів Повітряних сил ЗСУ, на озброєні яких знаходяться зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії, як ЗРК С-300П, «Бук-Ml», С-125, ЗРК NASAMS, ЗРК IRIS-T, ЗРК Crotale.

Наєв зазначив, що нарощування ефективності системи прикриття з повітря на найближчу перспективу буде реалізовуватися як внаслідок отримання озброєння та військової техніки від союзників, так і від національних підприємств оборонно-промислового комплексу. За його словами, це дасть змогу посилити наш повітряний простір не лише проти аеродинамічних, а й проти балістичних цілей.

Нагадаємо, сили оборони створюють нові мобільні групи протиповітряної оборони, які захищатимуть небо над Києвом та на півночі України. Також Наєв показав збиті українськими захисниками ворожі безпілотники. Серед них були як дрони-камікадзе іранського виробництва типу «Шахед», так і безпілотники російського виробництва.

До слова, триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Теги: ЗСУ війна системи ППО Київ Україна Сергій Наєв

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