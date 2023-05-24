Приголомшлива сума: скільки коштує неоплачувана хатня праця домогосподарок

Якщо тільки один член сім’ї перебирає на себе всі основні обов’язки (догляд за дитиною, домогосподарством, приготування їжі), його/її робота обійшлась би в 117 394 грн на місяць

Виконання домашніх обов’язків задля комфортного життя родини насправді вартує чималих коштів. Work.ua підрахував, скільки насправді коштує забезпечення всіх побутових потреб сім’ї.

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Основну хатню роботу зазвичай виконують три окремі фахівці – це домробітник/-ця, няня та кухар/-ка.

Які обов’язки по догляду за житлом має домробітник/-ця:

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Підтримка житла в чистоті: прибирання бруду та пилу з меблів, техніки, духовки, мікрохвильової печі, варильної поверхні, стільниць; натирання дзеркал; миття посуду; миття раковин, сантехніки, змішувачів, підвіконь, підлоги, міжкімнатних дверей; чищення килимів; прибирання підлоги (пилососом та вологе прибирання шваброю); миття вікон, підвіконь, дверей тощо.

Догляд за рослинами: полив, підрізання, пересаджування.

Догляд за гардеробом: прання; прасування; чищення речей, взуття.

Якщо у вас приватний будинок, до хатніх справ додається догляд за садом/городом. Для виконання цих обов’язків необхідно винаймати окремого професіонала – садівника.

У середньому зарплата домробітника/-ці за місяць – це 19 тис. грн. Прибирання вісім разів на місяць – 6 608 грн.

Зауважимо, що няня не надає послуг домогосподарки, тому це два окремі спеціалісти з різними завданнями. Обов’язки фахівця/-чині:

Приготування їжі, годування дитини, миття дитячого посуду.

Щоденні прогулянки.

Гігієна/купання.

Прибирання дитячої кімнати.

Розвивальні заняття.

Ігри та розваги.

Супровід дитини (прогулянки/школа/садочок/репетитори).

Прання та прасування дитячих речей.

Зазвичай няні працюють у сім’ях погодинно впродовж буднів та іноді на вихідних, або вахтовим методом (7 днів через 7 тощо). Зарплати дуже різняться залежно від регіону й графіку роботи, іноді винагорода досягає 50 тис. й більше.

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Послуги няні тільки в робочі дні, щоб дорослі могли повністю приділити час роботі, обійдуться у 25,3 тис. грн на місяць.

Це в 1,5 раза більше, аніж середня заробітна плата в Україні, тому зазвичай у більшості сімей обов’язок догляду за дитиною лягає на плечі жінки, але мама працює без вихідних та чіткого графіка. Якщо порахувати 24 год на день 31 день на місяць, догляд матері за дитиною обійдеться в 74,4 тис. грн. Приголомшлива сума.

Обов’язки кухаря:

Формування меню за побажаннями родини.

Створення списку покупок.

Приготування їжі.

Середня зарплата кухаря на місяць становить 15,5 грн грн (674 грн на день). Уявімо, родина віддає перевагу домашній українській кухні й потребує послуг фахівця три рази на тиждень для приготування страв на декілька днів: 12 днів на місяць * 674 грн за день = 8 088 грн, і це без урахування закупки продуктів. Якщо додати ще й таку опцію, додаємо до 674 грн ще 100 грн, виходить 774 грн * 12 днів = 9 228 грн на місяць.

Загальна вартість трьох фахівців на місяць – 41 136 грн:

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Послуги домробітника/-ці (прибирання 8 разів на місяць) – 6 608 грн.

Послуги няні (по 11 год за 23 робочі дні / по 6 год за 23 робочі дні) – 25 300 грн / 13 800 грн.

Послуги кухаря (12 днів на місяць + закупка продуктів) – 9 228 грн.

Якщо тільки один член сім’ї перебирає на себе всі основні обов’язки (догляд за дитиною, домогосподарством, приготування їжі), його/її робота обійшлась би в 117 394 грн на місяць:

Послуги домробітника/-ці (щомісячня середня зарплата) – 19 000 грн.

Послуги няні (24 год на день впродовж усього місяця) – 74 400 грн.

Послуги кухаря (щоденно протягом усього місяця + закупка продуктів) – 23 994 грн.

Тож нині грошова винагорода для окремих фахівців у 2,5, а то і в сім разів вища за середню зарплату в Україні.

До слова, згідно з результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» у 2021 році, більшість українців досі вважають, що готування їжі, догляд за дітьми та житлом – це обов’язок жінок, а заробляння грошей – чоловіків.

Так, 64% респондентів частіше називали готування їжі «жіночими обов’язками», як і хатні справи (56%). 30-40% зазначили, що цю роботу виконують як чоловіки, так і жінки. Лише 3% сказали, що за виконання цих обов’язків відповідальні чоловіки.