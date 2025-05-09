Новий Папа Римський критикував заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса

Лев XIV заперечив твердження Венса щодо християнських пріоритетів любові

Новий Папа Римський Лев XIV, який походить зі США, активно користується соціальними мережами та регулярно коментує як релігійні теми, так і актуальні події. Його реакція на висловлювання віцепрезидента США Джей Ді Венса стала предметом широкої уваги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис понтифіка в соцмережі Х.

Особливої популярності набрав пост Лева XIV, в якому він заперечив твердження Венса щодо християнських пріоритетів любові. Йдеться про заяву віцепрезидента в ефірі Fox News, де той стверджував, що християнська любов має поступову ієрархію: спочатку до родини, потім до ближніх, громади, співгромадян, а вже потім – до решти світу. За словами Венса, ліві політики нібито спотворюють цю концепцію.

Цю позицію ще в лютому 2025 року публічно розкритикував тоді ще кардинал Роберт Прево – у статті для National Catholic Reporter він наголосив, що така інтерпретація є хибною, адже Ісус не встановлює жодної черговості у любові до ближнього.

Після того як Прево став Папою Римським, його допис у соцмережі набрав нової популярності. Станом на 01:40 9 травня публікацію переглянули 15,3 млн разів, а вподобали понад 80 тис. користувачів.

Раніше ми писали, що новообраний Папа Римський Лев XIV виголосив першу промову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву понтифіка.

«Нехай з вами усіма буде мир. Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ», – заявив Папа Римський.

До слова, президент США Дональд Трамп привітав з обранням першого в історії американського Папу Римського Роберта Френсіса Прево. Очільник США наголосив, що з «нетерпінням чекає» зустрічі з Папою Левом XIV. «Це буде дуже значущий момент», – додав він.