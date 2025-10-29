Винищувач, штурмовик, розвідник. Шведські «грифони» зведуть гніздо в Україні

Україна планує перейти на винищувачі Saab JAS 39 Gripen. Чим вони кращі за F-16?

У рамках підписаної між Україною та Швецією угоди про наміри щодо купівлі до 150 багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen, шведська авіабудівна та оборонна компанія Saab AB розглядає можливість відкриття в Україні заводу для збирання цих літаків. Але станеться це лише після настання в Україні стійкого миру.

«Ми домовилися зі Швецією, що підпишемо договір і Україна матиме 150 нових Gripen. Безумовно, це досить довгий шлях. Але це дуже добрий варіант. Gripen йтимуть з усім озброєнням. Головне питання – ми домовилися про локалізацію виробництва. Я вважаю, що це історична домовленість», – підкреслив президент Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутнім «Главком».

За словами Зеленського, Україна обрала три паралельні платформи для поповнення свого авіаційного бойового флоту: американський F-16, французький Rafale та шведський Gripen. Загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації – флот на 250 нових літаків.

Президент зауважив: перевага Gripen – у простоті та економічності обслуговування та меншому, у порівнянні з F-16, часі для навчання пілотів. Також шведські винищувачі – невибагливі в плані льотно-посадкових технічних характеристик (можуть злітати та сідати прямо на траси) та зручні в питанні застосування будь-якої зброї, яку використовує Україна.

«Главком» розповідає про винищувачі Saab JAS 39 Gripen та про те, які вітчизняні підприємства потенційно могли б бути залучені до їх виробництва.

Шукати та знищувати

Головна перевага підписаної зі Швецією угоди полягає в тому, що Україна має шанс прийняти на озброєння найсучасніші бойові літаки. Які б не були хороші F-16, але нам зараз поставляється «авіаційний секонд-хенд», який експлуатувався в Європі. Наразі його там позбавляються на користь багатофункціональних винищувачів F-35.

Передбачається, що Швеція надасть нам Gripen останньої модифікації JAS 39E/F. (Е – одномісний варіант, F – двомісний, зокрема – для підготовки льотчиків). І саме ці винищувачі згодом будуть вироблятися в Україні.

«Якщо Gripen модифікації JAS 39C/D – це аналог тих F-16, які вже застаріли і зараз перебувають на озброєнні України, то JAS 39E/F можна порівняти з останніми модифікаціями F-16 – Block 70/72. Вони за своїми характеристиками наближаються до літаків п'ятого покоління», – розповідає «Главкому» авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

JAS 39E/F Gripen

Одномісний Saab JAS 39E Gripen військово-повітряних сил Бразилії фото: defence-ua.com

Saab JAS 39 Gripen (у перекладі зі шведської – «Грифон», JAS – абревіатура, що розшифровується Jakt, Attack och Spaning – «Винищувач, штурмовик і розвідник») – багатоцільовий винищувач, розроблений у 1980-1988 роках спеціально створеним промисловим консорціумом Industrigruppen JAS, до якого увійшли авіабудівні підрозділи компаній Saab, Scania, Volvo та Ericsson. Прийнятий на озброєння 1997 року. Виробляється компанією Saab AB, на цей час існує шість модифікацій. Загалом вироблено близько 270 літаків.

Gripen – винищувач четвертого покоління, до яких належать також такі літаки як Dassault Rafale (Франція), Eurofighter Typhoon (спільне виробництво Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції), F-16 та F/A-18 (США), а також радянський МіГ-29. Країна-виробник – Швеція Основні тактико-технічні характеристики Довжина – 15,2 м (двомісний варіант – 15,9 м)

– 15,2 м (двомісний варіант – 15,9 м) Розмах крила – 8,6 м

– 8,6 м Маса – 8 т

– 8 т Максимальна злітна маса – 16,5 т

– 16,5 т Максимальна швидкість – 2400 км/год

– 2400 км/год Операційна дальність польоту – 4000 км

– 4000 км Максимальна висота польоту –16 км

–16 км Озброєння – 10 точок підвіски для широкої номенклатури озброєнь – авіаційних гармат Mauser BK-27, ракет «повітря-повітря» та «повітря-земля» (у тому числі – Taurus), крилатих ракет та авіабомб – звичайних та керованих. У травні 2025 року JAS 39E Gripen став першим у світі винищувачем, пілотованим штучним інтелектом.

– 10 точок підвіски для широкої номенклатури озброєнь – авіаційних гармат Mauser BK-27, ракет «повітря-повітря» та «повітря-земля» (у тому числі – Taurus), крилатих ракет та авіабомб – звичайних та керованих. У травні 2025 року JAS 39E Gripen став першим у світі винищувачем, пілотованим штучним інтелектом. Вартість – до $150 млн.

«Для знищення безпілотних літальних апаратів можуть використовуватись сучасні ракети з лазерним наведенням, хоча це, звісно, – не функції таких літаків. Це як мікроскопом цвяхи забивати», – каже Валерій Романенко.

Як це працює

JAS 39E Gripen здатний одночасно відстежувати 10 цілей і атакувати чотири з них, виявляти повітряні цілі на відстані до 120 км, а наземні, що рухаються, – до 70 км.

Додаткові переваги сімейства JAS 39 Gripen, порівняно з іншими винищувачами четвертого покоління – досить скромні вимоги для злітно-посадкової смуги: 400 метрів для зльоту та 500 метрів – для посадки. А також, що важливо для України, – можливість використання звичайних доріг, завдяки міцнішим стійкам шасі та ширшим, ніж у тих же F-16, колесам.

«Для F-16 необхідне спеціальне асфальтове покриття. А Gripen у цьому відношенні менш вибагливі. Як американські палубні винищувачі F/A-18, передачу яких нам, до речі, три роки тому розглядала Фінляндія», – каже Валерій Романенко.

Єдиний недолік винищувачів JAS 39E Gripen, на думку військово-політичного оглядача групи «Інформаційний опір» Олександра Коваленка, полягає в тому, що їх мало в принципі.

«Винищувачів F-16, наприклад, більше на порядок, їх обслуговувати та ремонтувати простіше – взаємозамінність вузлів та деталей набагато вища», – пояснює у розмові з «Главкомом» експерт.

Підземне виробництво

Виробництво JAS 39E Gripen в Україні має повністю вирішити як завдання кардинального оновлення вітчизняної військової авіації, так і зняти проблеми обслуговування та ремонту шведських літаків у принципі.

Головне питання – на базі чого будуть вироблятися шведські винищувачі? В галузі авіабудування Україна ніколи не пасла задніх. У нас як мінімум є концерн «Антонов» та Харківський авіаційний завод, а також до десяти авіаремонтних заводів, найбільші з яких – у Львові, Луцьку та Вінниці.

Львівський авіаремонтний завод цілком міг би зайнятися великовузловим складанням шведських «Грифонів» фото: www.wing.com.ua

«Наскільки я розумію, йдеться про великовузлове складання, і цим цілком міг би зайнятися Львів, який має досвід модернізації радянських винищувачів МіГ-29. Але проблема полягає в тому, що навіть після війни (а йдеться про те, що виробництво Gripen буде налагоджено протягом трьох років після її закінчення), будь-який подібний завод відразу стає потенційною мішенню для наступного удару росіян. Через три роки, через п'ять, через десять – які можуть бути гарантії, що вони не нападуть знову… Як підприємство гарантовано захистити? Лише вивести виробництво під землю. Отже, завод, з усіма системами захисту та безпеки, має будуватися з нуля», – вважає Олександр Коваленко.

Валерій Романенко також вважає, що ідеальний варіант – це створення абсолютно нового підприємства.

«Завод з виробництва турецьких безпілотників «Байрактар» в Україні ж збудували. І це – під час війни! Так що будівництво спеціального підприємства під Gripen дуже можливе, тим більше після закінчення війни. Є, до речі, приклад Бразилії: вони вирішили придбати 100 літаків JAS-39E та вісім JAS-39F (для навчання пілотів) і побудували у себе завод з їхнього виробництва», – каже провідний науковий співробітник Авіаційного університету.

Щодо найближчих постачань в Україну багатоцільових винищувачів JAS 39E/F Gripen, то, на думку Валерія Романенка, наступного року ми отримаємо до трьох літаків, один із яких двомісний – для навчання.

«Якщо вмієш літати на F-16, доведеться переучуватися, за стандартами НАТО, всього 90 днів», – зауважує експерт.

Олександр Коваленко вважає, що повноцінну ескадрилью JAS 39E Gripen (12 винищувачів) Україні зможуть поставити не раніше 2027 року – власне виробництво у Швеції складає приблизно стільки ж літаків на рік.

Андрій Кузьмін, «Главком»