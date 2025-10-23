Головна Світ Політика
Ще дві країни долучилися до закупівель американської зброї для України

Наталія Порощук
Зеленський зазначив, що сьогодні Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі €100 млн
Під час сьогоднішніх зустрічей із лідерами країн-партнерів у Брюсселі багато уваги приділили саме цьому питанню – реалізації PUR

Іспанія та Фінляндія приєдналися до ініціативи PURL, яка дає змогу купувати у США зброю для України за кошти партнерів. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Брюсселі, передає «Главком».

Зеленський зазначив, що сьогодні Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі €100 млн. Президент додав, що під час сьогоднішніх зустрічей із лідерами країн-партнерів у Брюсселі багато уваги приділили саме цьому питанню – реалізації PURL.

У межах програми шість країн – членів НАТО вже профінансували чотири пакети оборонної підтримки України. Це Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина та Канада. Минулого тижня про додаткове фінансування в розмірі $200 млн оголосила Норвегія. Зараз інші країни Північної Європи та Балтії координують внески до пʼятого пакета. Загальна сума внесків становить уже близько $2,5 млрд.

«У жовтні ця програма перекрила нагальні потреби. Тепер нам треба зосередитися на листопаді. І ще не всі обіцяні внески надійшли. Будь ласка, пришвидшіть цей процес. І я також прошу приєднуватися до ініціативи інші країни, які ще не встигли долучитися. PURL не тільки допомагає Україні, а й сприяє збереженню інтересу США до Європи. Вона демонструє Америці, що Європа робить свій внесок. І це важливо», – сказав Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою перед засіданням Європейської ради у Брюсселі. Метою зустрічі була координація позицій України та Європейського Союзу. Глава держави висловив вдячність ЄС за затвердження 19-го пакету санкцій проти Росії, назвавши це «дуже важливим рішенням».

До слова, Зеленський під час участі в засіданні Європейської ради закликав лідерів країн ЄС підтримати Україну в наданні далекобійної зброї та постачанні систем ППО, ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів, забезпечити реалізацію ініціатив PURL і SAFE, а також знайти спосіб розблокувати переговорний процес щодо вступу у Євросоюз.

