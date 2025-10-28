Головна Країна Події в Україні
Україна отримає бойові літаки «Гріпени». Зеленський розкрив деталі угоди зі шведами

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Україна отримає бойові літаки «Гріпени». Зеленський розкрив деталі угоди зі шведами
JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач, який легко обслуговувати, швидко навчати пілотів і оснащувати сучасним озброєнням
фото: facebook.com/zelenskyy.official

«Гріпени»: коли очікуємо перші, скільки і коли розпочнеться навчання пілотів

Україна домовилася зі Швецією про постачання до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen – перші літаки можуть надійти вже 2026 року. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком». 

«Ми домовилися зі Швецією, що підпишемо договір і Україна матиме 150 нових «гріпенів». Безумовно, це достатньо довгий шлях. Але це дуже хороший варіант. «Гріпени» будуть іти з усім озброєнням. Головне питання – ми домовились про локалізацію «Гріпена». Я вважаю, що це історична домовленість», – розповів Зеленський. 

Президент підкреслив: обслуговування «Гріпена» – найдешевше, бо найменша кількість людей має бути залучена. «Для нашого пілота з фахом і досвідом – це не півтора року навчання, як, наприклад, у нас було з F-16, а 6 місяців. Всі льотно-посадкові технічні можливості у «гріпенів»  теж вигідні, ви знаєте – вони можуть злітати і сідати на траси. Також важливо, що «гріпени» зручні в питанні застосування зброї», – розповів Зеленський.

Також президент пояснив, що «Гріпени» ідеально пристосовані до умов сучасної війни: «Щодо «Гріпена» – на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна – ракети і іншу зброю – це все можна туди підчепити».

«Ми обрали три паралельні платформи: F-16, «Гріпен» та «Рафаль» – сучасний французький літак, його привабливість на той час була в тому, що мені потрібно було домовлятися тільки з Францією. Це важливо. Складність в тому, що був також високий запит на «рафалі»  у світі і, відповідно, черги на виробництво і постачання. За F-16 ми боролись. Ми розуміли, що багато країн Європи мають F-16. І старі F-16 ми можемо отримати перед тим, як ми дійдемо до нового замовлення... Тобто я веду три паралельні розмови щодо літаків – зі шведами, з французами і з американцями ще. А загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації – це флот на 250 нових літаків», – пояснив Зеленський. 

Нагадаємо, що перші винищувачі JAS 39 Gripen, які пообіцяла Швеція, мають надійти в Україну наступного року. Загалом планується постачання 150 літаків, які будуть оснащені озброєнням і з локалізацією виробництва. Gripen обрали через дешевше обслуговування, короткий термін підготовки пілотів і можливість базування на дорогах.
 
22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі 100–150 винищувачів Gripen серії E. Угода передбачає довгострокову програму на 10–15 років і не означає негайні поставки, а закладає основу для поступового зміцнення українських Повітряних сил.

Теги: Швеція літак Володимир Зеленський Україна

