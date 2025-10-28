Україна отримає бойові літаки «Гріпени». Зеленський розкрив деталі угоди зі шведами

«Гріпени»: коли очікуємо перші, скільки і коли розпочнеться навчання пілотів

Україна домовилася зі Швецією про постачання до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen – перші літаки можуть надійти вже 2026 року. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Ми домовилися зі Швецією, що підпишемо договір і Україна матиме 150 нових «гріпенів». Безумовно, це достатньо довгий шлях. Але це дуже хороший варіант. «Гріпени» будуть іти з усім озброєнням. Головне питання – ми домовились про локалізацію «Гріпена». Я вважаю, що це історична домовленість», – розповів Зеленський.

Президент підкреслив: обслуговування «Гріпена» – найдешевше, бо найменша кількість людей має бути залучена. «Для нашого пілота з фахом і досвідом – це не півтора року навчання, як, наприклад, у нас було з F-16, а 6 місяців. Всі льотно-посадкові технічні можливості у «гріпенів» теж вигідні, ви знаєте – вони можуть злітати і сідати на траси. Також важливо, що «гріпени» зручні в питанні застосування зброї», – розповів Зеленський.

Також президент пояснив, що «Гріпени» ідеально пристосовані до умов сучасної війни: «Щодо «Гріпена» – на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна – ракети і іншу зброю – це все можна туди підчепити».

«Ми обрали три паралельні платформи: F-16, «Гріпен» та «Рафаль» – сучасний французький літак, його привабливість на той час була в тому, що мені потрібно було домовлятися тільки з Францією. Це важливо. Складність в тому, що був також високий запит на «рафалі» у світі і, відповідно, черги на виробництво і постачання. За F-16 ми боролись. Ми розуміли, що багато країн Європи мають F-16. І старі F-16 ми можемо отримати перед тим, як ми дійдемо до нового замовлення... Тобто я веду три паралельні розмови щодо літаків – зі шведами, з французами і з американцями ще. А загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації – це флот на 250 нових літаків», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що перші винищувачі JAS 39 Gripen, які пообіцяла Швеція, мають надійти в Україну наступного року. Загалом планується постачання 150 літаків, які будуть оснащені озброєнням і з локалізацією виробництва. Gripen обрали через дешевше обслуговування, короткий термін підготовки пілотів і можливість базування на дорогах.



22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі 100–150 винищувачів Gripen серії E. Угода передбачає довгострокову програму на 10–15 років і не означає негайні поставки, а закладає основу для поступового зміцнення українських Повітряних сил.