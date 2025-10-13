Головна Світ Політика
Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
скриншот з відео

Київ очікує рішення США щодо передачі далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю Fox News , чи підтвердив президент США Дональд Трамп передачу Україні ракет «Томагавк», передає «Главком».

«Працюємо над цим. Так, ми, звісно, розраховуємо на це, але побачимо», сказав президент.

Зеленський також зазначив, що Київ очікує рішення США щодо передачі далекобійної зброї.

Водночас глава української держави пояснив, що далекобійні ракети Tomahawk можуть бути використані лише для ударів по військових об’єктах Росії, з метою зменшити її здатність продовжувати агресивну війну.

Раніше повідомлялось, що Зеленський вважає, що Росія боїться передачі далекобійних ракет Tomahawk, тож саме це могло б посприяти миру. 

Нагадаємо, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk

Відомо, що ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Це може змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Варто зазначити, що речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вкрай занепокоєна можливістю постачання Україні американських далекобійних ракет «Томагавк» (Tomahawk). При цьому він наголосив, що це озброєння нібито не зможе змінити ситуацію на лінії фронту. П

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський озброєння Tomahawk

Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
