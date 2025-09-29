Міноборони анонсувало передачу Україні шведських винищувачів Gripen

Україна очікує поставки винищувачів F-16, Mirage та Gripen

Україна очікує додаткові поставки винищувачів, окрім американських F-16 і французьких Mirage Силам оборони передадуть і шведські бойові літаки Gripen. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтервʼю BBC.

На питання щодо кількості майбутніх бортів він не відповів прямо, зазначивши, що «коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти». На додаткове питання, чи стосується анонс передачі винищувачів усіх трьох типів літаків, генерал підтвердив це, однак відмовився деталізувати.

З літа озброєння зі Сполучених Штатів почало надходити в Україну за новою програмою пріоритетних потреб Purl. У межах цього механізму європейські партнери купують зброю в США та передають її Києву. До ініціативи вже долучилися кілька країн ЄС і Канада, погодившись спільно виділити 2 млрд доларів.

Як повідомив Гаврилюк, перші постачання за цією програмою вже прибули в Україну, однак він визнав, що обсяги та темпи допомоги зменшилися. «Раніше, за пакетами президентської допомоги (PDA), ми отримували допомогу від США ритмічно й у більших обсягах. Сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу. Чим більше ланок у ланцюгу, тим більше часу втрачається», – пояснив генерал.

На початку вересня Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна допускає можливість продажу Україні сучасних винищувачів Gripen, але лише після завершення війни з Росією.

Шведські Saab JAS 39 Gripen – це сучасні багатоцільові винищувачі, створені компанією Saab AB для заміни старіших Saab 35 Draken і Saab 37 Viggen. Вони стали символом шведського підходу до авіабудування: ефективність, компактність і можливість діяти з невеликих аеродромів.

Характеристики:

Макс. швидкість: близько два Маха (≈ 2 200 км/год).

близько два Маха (≈ 2 200 км/год). Дальність польоту: до 3 200 км (з додатковими баками).

до 3 200 км (з додатковими баками). Бойовий радіус: близько 800 км без дозаправки.

Озброєння:

27-мм гармата Mauser BK-27

ракети «повітря–повітря» (Aim-120 Amraam, Iris-T, Meteor)

ракети «повітря–земля» (Maverick, Taurus, Kepd 350)

керовані та некеровані бомби.

Особливості Gripen:

Легкість і дешевизна експлуатації порівняно з F-16 чи Eurofighter.

Можуть працювати з коротких злітно-посадкових смуг (навіть ділянок шосе).

Модульна система озброєння, що дозволяє швидко міняти під конкретне завдання.

Сучасна авіоніка й можливість інтеграції з озброєнням НАТО.

Низька вартість години польоту (близько $4–5 тис., проти $20–30 тис. у F-35).

До слова, в Україні 22 липня розбився винищувач Mirage-2000. Пілот встиг катапультуватися та скерував літак так, щоб уникнути падіння в житловому районі.