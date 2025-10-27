У Південно-Китайському морі протягом пів години розбилися гелікоптер і винищувач США

Причини обох інцидентів наразі розслідуються

Вертоліт Військово-морських сил США і винищувач, які виконували планові операції з авіаносця USS Nimitz, 26 жовтня впали в Південно-Китайському морі. Обидва інциденти відбулися з різницею в пів години. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тихоокеанський флот США.

Вертоліт MH-60R Sea Hawk ВМС США впав приблизно о 14:45 за місцевим часом. Всі три члени екіпажу були врятовані.

Після цього інциденту, окремо, о 15:15, винищувач F/A-18F Super Hornet, що належав до ескадрильї Strike Fighter Squadron (VFA) 22 «Fighting Redcocks», також впав у водах Південно-Китайського моря під час виконання рутинних операцій з авіаносця Nimitz. Обидва члени екіпажу катапультувалися і також були врятовані.

«Весь персонал, що брав участь у польоті, знаходиться в безпеці і в стабільному стані. Причини обох інцидентів наразі розслідуються», – йдеться в заяві Тихоокеанського флоту США.

Раніше у Каліфорнії поблизу військово-морської авіабази «Лемур» розбився винищувач F-35. Пілот успішно катапультувався. Причина аварії зʼясовується.

Зокрема, на території Навахо-Нейшн в Арізоні розбився медичний транспортний літак. Внаслідок чого загинуло чотири людини.

До слова, у небі над США стався інцидент, який авіаційні експерти вже назвали одним із найзагадковіших за останні роки. Пасажирський літак United Airlines Boeing 737 MAX 8, що виконував рейс UA1093 із Денвера до Лос-Анджелеса, був змушений екстрено приземлитися в Солт-Лейк-Сіті через тріщину на лобовому склі кабіни пілотів. Один із членів екіпажу отримав легкі травми.