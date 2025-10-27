Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Південно-Китайському морі протягом пів години розбилися гелікоптер і винищувач США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Південно-Китайському морі протягом пів години розбилися гелікоптер і винищувач США
фото: ВМС США/Disclosure (ілюстративне)

Причини обох інцидентів наразі розслідуються

Вертоліт Військово-морських сил США і винищувач, які виконували планові операції з авіаносця USS Nimitz, 26 жовтня впали в Південно-Китайському морі. Обидва інциденти відбулися з різницею в пів години. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тихоокеанський флот США.

Вертоліт MH-60R Sea Hawk ВМС США впав приблизно о 14:45 за місцевим часом. Всі три члени екіпажу були врятовані.

Після цього інциденту, окремо, о 15:15, винищувач F/A-18F Super Hornet, що належав до ескадрильї Strike Fighter Squadron (VFA) 22 «Fighting Redcocks», також впав у водах Південно-Китайського моря під час виконання рутинних операцій з авіаносця Nimitz. Обидва члени екіпажу катапультувалися і також були врятовані.

«Весь персонал, що брав участь у польоті, знаходиться в безпеці і в стабільному стані. Причини обох інцидентів наразі розслідуються», – йдеться в заяві Тихоокеанського флоту США.

Раніше у Каліфорнії поблизу військово-морської авіабази «Лемур» розбився винищувач F-35. Пілот успішно катапультувався. Причина аварії зʼясовується.

Зокрема, на території Навахо-Нейшн в Арізоні розбився медичний транспортний літак. Внаслідок чого загинуло чотири людини

До слова, у небі над США стався інцидент, який авіаційні експерти вже назвали одним із найзагадковіших за останні роки. Пасажирський літак United Airlines Boeing 737 MAX 8, що виконував рейс UA1093 із Денвера до Лос-Анджелеса, був змушений екстрено приземлитися в Солт-Лейк-Сіті через тріщину на лобовому склі кабіни пілотів. Один із членів екіпажу отримав легкі травми.

Теги: США гелікоптер винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останнім часом РФ активно почала погрожувати Штатам
ISW: Кремль намагається через старі домовленості змусити США відмовитись допомагати Україні
9 жовтня, 09:42
Законопроєкт містить $500 млн на допомогу Україні
Сенат США ухвалив оборонний бюджет на 2026 рік: скільки отримає Україна
10 жовтня, 07:02
Пускова установка з можливістю автономного запуску, що працює з далекобійними боєприпасами
США представили мобільні установки для Tomahawk
13 жовтня, 21:00
Віткофф: Я часто питаю себе, звідки ці так звані «журналісти» беруть подібну сміховинну нісенітницю
Віткофф назвав фейком повідомлення про свою відставку з посади спецпредставника США
16 жовтня, 03:28
Після безрезультатних переговорів Трампа та Путіна США надали Україні добірку даних та «зелене світло» для ударів по РФ
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
17 жовтня, 22:42
Зеленський прибув у Брюссель на засідання Європейської ради
Зеленський пояснив, за якої умови можливе припинення вогню
23 жовтня, 10:51
Східне крило історичної будівлі повністю знесено
Білий дім після початку будівництва бальної зали Трампа: супутникові знімки
24 жовтня, 08:58
Військовий загинув у травні 2024 року під час того, як допомагав побратимам дістатися до безпечного місця
Закохався в народ. Американський піхотинець відмовився від карʼєри, аби захистити Україну
10 жовтня, 13:38
За словами Зеленського, Трамп вважає, що так званий «угорський формат» може стати наступним кроком або форматом, який здатен принести бажані результати
Зеленський пояснив, який план має Трамп на Будапешт
20 жовтня, 10:16

Соціум

У Чехії різко зросла кількість біженців з України
У Чехії різко зросла кількість біженців з України
У Південно-Китайському морі протягом пів години розбилися гелікоптер і винищувач США
У Південно-Китайському морі протягом пів години розбилися гелікоптер і винищувач США
Суд постановив заарештувати ексмера Стамбула за звинуваченням у шпигунстві
Суд постановив заарештувати ексмера Стамбула за звинуваченням у шпигунстві
РФ арештувала українського біолога через боротьбу за Антарктику
РФ арештувала українського біолога через боротьбу за Антарктику
Уночі Росію атакувало майже 200 дронів: подробиці
Уночі Росію атакувало майже 200 дронів: подробиці
Скільки росіян готові віддавати кошти на армію зі своєї кишені: опитування
Скільки росіян готові віддавати кошти на армію зі своєї кишені: опитування

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua