Україна отримає шведські винищувачі Gripen: підписано угоду

Йдеться про довгострокову програму на 10-15 років

Сьогодні, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський і прем'єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо закупівлі 100-150 винищувачів Gripen. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію підписання двосторонніх документів.

Йдеться не про негайні поставки, а про довгострокову програму на 10-15 років.

«Ця угода не спрямована на якісь поставки конкретно в цей момент. Близько 100-150 винищувачів Gripen серії E, яка зараз починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років», – сказав Крістерссон.

JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab. Глибока модернізація серії Gripen, яка раніше згадувалась як Gripen NG (Next Generation) або Super JAS, наразі має позначення JAS 39E/F Gripen. Постачання цієї версії до Повітряних сил Швеції та Бразилії розпочалися у 2019 році. Зміни у порівнянні з JAS 39C включають більший фюзеляж, потужніший двигун, збільшену вантажопідйомність для озброєння, нову кабіну пілота, архітектуру авіоніки, систему радіоелектронної боротьби та інші вдосконалення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 жовтня, розпочав офіційний візит до Королівства Швеція. Як зазначили у шведському уряді, головні теми зустрічі – війна Росії проти України та подальше двостороннє співробітництво у сфері оборони між двома державами.