Україна отримає шведські винищувачі Gripen: підписано угоду
Йдеться про довгострокову програму на 10-15 років
Сьогодні, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський і прем'єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо закупівлі 100-150 винищувачів Gripen. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію підписання двосторонніх документів.
Йдеться не про негайні поставки, а про довгострокову програму на 10-15 років.
«Ця угода не спрямована на якісь поставки конкретно в цей момент. Близько 100-150 винищувачів Gripen серії E, яка зараз починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років», – сказав Крістерссон.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 жовтня, розпочав офіційний візит до Королівства Швеція. Як зазначили у шведському уряді, головні теми зустрічі – війна Росії проти України та подальше двостороннє співробітництво у сфері оборони між двома державами.
