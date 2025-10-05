Росіяни навчилися обходити Patriot? Повітряні сили пояснили ситуацію

Якщо ракети заходять з різних напрямків, то виявлення однією системою не є можливим

Російські окупанти поступово випробовують на полі бою в Україні модернізовані типи озброєння. Це стосується також балістичних та крилатих ракет ворога. Як повідомляє «Главком», про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що тема з модернізацією російських ракет далеко не нова. Зрозуміло, що «працювати» по ракетах в цьому випадку стає складніше.

«Звісно, стало складніше працювати по ракетах, які летять по квазібалістичній траєкторії. Тобто, здійснюють коливання при заході на ціль. Це ускладнює роботу Patriot: система при збитті балістики працює в автоматичному режимі та стає важче вирахувати точку, де протиракета зіткнеться або вибухне поряд з балістичною ракетою противника», – пояснив він.

Окрім цього, за словами Ігната, зберігається ситуація зі складним виявленням великої кількості ракет з різних напрямків. Але про це було відомо й раніше.

«Якщо ракети заходять з різних напрямків, то виявлення однією системою не є можливим, треба мати декілька систем, щоб було декілька радарів, які можуть прикривати місто з різних напрямків», – додав спікер Повітряних сил ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація змогла модернізувати свої балістичні ракети так, щоб вони обходили американські системи Patriot, які захищають Київ та інші міста.

Нагадаємо, внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ із застосуванням безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет на Львівщині є жертви серед населення.

Уночі Російська Федерація здійснила наймасштабнішу атаку на Львівську область від початку повномасштабного вторгнення. У зону відповідальності Повітряного командування «Захід» зайшло близько 163 повітряних цілей, серед яких, за попередніми даними, 140 «Шахедів» та 23 крилаті ракети.