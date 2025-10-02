Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 2 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 2 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1317-й день повномасштабної війни

Окупанти завдали 47 авіаційних ударів, скинули 115 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1803 дрони-камікадзе та здійснили 3247 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

2 жовтня станом на 22:00 відбулося 133 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили вісім атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.

Лінія фронту станом на 2 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

Лінія фронту станом на 2 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Колодязі, Шандриголове, Торське, Греківка та у бік населеного пункту Дробишеве. Наші оборонці зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 2 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Ямполя, Серебрянки та Івано-Дар’ївки.

Лінія фронту станом на 2 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано два бойові зіткнення. Загарбник намагався просунутися поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

Лінія фронту станом на 2 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка.

Лінія фронту станом на 2 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 36 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та в напрямку Покровська й Філії. Дотепер точаться три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 2 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 28 разів атакував у районах населених пунктів Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове. Чотири ворожі атаки досі тривають.

Лінія фронту станом на 2 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1317-й день повномасштабної війни в Україні.

