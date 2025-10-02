Лінія фронту станом на 2 жовтня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1317-й день повномасштабної війни

Окупанти завдали 47 авіаційних ударів, скинули 115 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1803 дрони-камікадзе та здійснили 3247 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

2 жовтня станом на 22:00 відбулося 133 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили вісім атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.

На Куп'янському напрямку

Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Колодязі, Шандриголове, Торське, Греківка та у бік населеного пункту Дробишеве. Наші оборонці зупинили всі ворожі атаки.

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Ямполя, Серебрянки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано два бойові зіткнення. Загарбник намагався просунутися поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 36 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та в напрямку Покровська й Філії. Дотепер точаться три боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 28 разів атакував у районах населених пунктів Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове. Чотири ворожі атаки досі тривають.

Нагадаємо, триває 1317-й день повномасштабної війни в Україні.