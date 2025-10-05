Норвегія посилює захист Польщі винищувачами: названо умови розміщення F-35

Пілоти будуть розміщені поблизу міста Познань вже з жовтня

Норвегія направила винищувачі F-35 до Польщі для посилення східного флангу НАТО

Норвегія посилює оборону східного флангу НАТО та направляє свої сучасні винищувачі F-35 до Польщі. Місія норвезьких пілотів полягатиме у готовності перехоплювати та збивати російські дрони та літаки у разі, якщо вони порушать повітряний простір Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polskie Radio24.

Уряд Норвегії підкреслює, що їх пілоти будуть розміщені поблизу міста Познань вже з жовтня. Заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам чітко окреслив завдання місії: «Наша місія в Польщі полягатиме передусім у захисті території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати [об'єкти], що порушують польський повітряний простір».

Флаам уточнив, що рішення про реагування у кожному конкретному випадку порушення повітряного простору ухвалюватиме командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі.

Заступник міністра наголосив, що цей крок є частиною загального посилення Альянсу, мета якого – стримування Росії.

«Ми посилили спостереження та стримування на східному фланзі. Військова присутність союзників у країнах, що межують з Росією, значно зросла», – заявив Андреас Флаам.

Раніше міністр оборони Норвегії Торе Сандвік зазначав, що присутність норвезьких винищувачів F-35 має слугувати превентивним заходом та стримувати Кремль від подальших провокацій.

Нагадаємо, Україна очікує додаткові поставки винищувачів, окрім американських F-16 і французьких Mirage Силам оборони передадуть і шведські бойові літаки Gripen. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтервʼю BBC.

На питання щодо кількості майбутніх бортів він не відповів прямо, зазначивши, що «коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти». На додаткове питання, чи стосується анонс передачі винищувачів усіх трьох типів літаків, генерал підтвердив це, однак відмовився деталізувати.