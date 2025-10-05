Головна Світ Політика
search button user button menu button

Норвегія посилює захист Польщі винищувачами: названо умови розміщення F-35

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія посилює захист Польщі винищувачами: названо умови розміщення F-35
Пілоти будуть розміщені поблизу міста Познань вже з жовтня
фото: Staff Sgt. Mikayla Gibbs

Норвегія направила винищувачі F-35 до Польщі для посилення східного флангу НАТО

Норвегія посилює оборону східного флангу НАТО та направляє свої сучасні винищувачі F-35 до Польщі. Місія норвезьких пілотів полягатиме у готовності перехоплювати та збивати російські дрони та літаки у разі, якщо вони порушать повітряний простір Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polskie Radio24.

Уряд Норвегії підкреслює, що їх пілоти будуть розміщені поблизу міста Познань вже з жовтня. Заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам чітко окреслив завдання місії: «Наша місія в Польщі полягатиме передусім у захисті території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати [об'єкти], що порушують польський повітряний простір».

Флаам уточнив, що рішення про реагування у кожному конкретному випадку порушення повітряного простору ухвалюватиме командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі.

Заступник міністра наголосив, що цей крок є частиною загального посилення Альянсу, мета якого – стримування Росії.

«Ми посилили спостереження та стримування на східному фланзі. Військова присутність союзників у країнах, що межують з Росією, значно зросла», – заявив Андреас Флаам.

Раніше міністр оборони Норвегії Торе Сандвік зазначав, що присутність норвезьких винищувачів F-35 має слугувати превентивним заходом та стримувати Кремль від подальших провокацій.

Нагадаємо, Україна очікує додаткові поставки винищувачів, окрім американських F-16 і французьких Mirage Силам оборони передадуть і шведські бойові літаки Gripen. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтервʼю BBC.

На питання щодо кількості майбутніх бортів він не відповів прямо, зазначивши, що «коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти». На додаткове питання, чи стосується анонс передачі винищувачів усіх трьох типів літаків, генерал підтвердив це, однак відмовився деталізувати.

 

Читайте також:

Теги: винищувач Норвегія Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США піднімали винищувачі для перехоплення російських літаків поблизу Аляски
США піднімали винищувачі для перехоплення російських літаків поблизу Аляски
25 вересня, 16:52
Верещук пояснила, що отримають українці, які вирішать повернутися додому з Польщі
Українці, що повертаються з Польщі, отримуватимуть допомогу: деталі
22 вересня, 09:21
Винищувачі Rafale виконують завдання у дві зміни, працюючи в режимі оперативного реагування
Франція відправила до Польщі винищувачі
20 вересня, 03:35
Майже 10 років тому, 24 листопада 2015 року, Туреччина збила російський літак Су-24
Литва нагадала НАТО про рішучу відповідь Туреччини на порушення повітряного простору Росією
19 вересня, 23:29
Урядова програма на 2025-2026 роки передбачає адаптацію укриттів «відповідно до сучасних загроз»
Польща розпочала масштабні перевірки укриттів через російські атаки
19 вересня, 06:28
Українці зможуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року
Польща ухвалила закон, який змінює правила виплат для українських біженців
13 вересня, 01:54
МВС Польщі: «Ми закриваємо наші кордони з Білоруссю через загрозу, яку становлять навчання «Захід»
Відповідь на російсько-білоруські навчання: Польща закриває кордон з Білоруссю
11 вересня, 08:15
Сікорський нагадав Орбану на те, що Угорщина повинна перестати займати нейтральну позицію
Сікорський різко відреагував на заяви Орбана про вторгнення дронів РФ до Польщі
10 вересня, 20:22
На місце події прибув вертоліт швидкої допомоги
У Польщі стався вибух на військовому полігоні: є постраждалі
7 вересня, 15:58

Політика

Путін погрожує США «руйнуванням відносин» через зброю (відео)
Путін погрожує США «руйнуванням відносин» через зброю (відео)
Норвегія посилює захист Польщі винищувачами: названо умови розміщення F-35
Норвегія посилює захист Польщі винищувачами: названо умови розміщення F-35
Посланці США вирушили до Єгипту на переговори про припинення вогню в Газі
Посланці США вирушили до Єгипту на переговори про припинення вогню в Газі
Макрон висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія
Макрон висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія
Трамп заявив про домовленість Ізраїлю та ХАМАС щодо «початкової лінії відведення» з Гази
Трамп заявив про домовленість Ізраїлю та ХАМАС щодо «початкової лінії відведення» з Гази
Протести в Грузії переросли в сутички зі спецназом, людей розігнали водометами
Протести в Грузії переросли в сутички зі спецназом, людей розігнали водометами

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua