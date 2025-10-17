Головна Світ Політика
Трамп розповів, що обговорить із Зеленським можливі удари по Росії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Трамп розповів, що обговорить із Зеленським можливі удари по Росії
скріншот з відео Білого дому

Президент США підтвердив, що питання ударів по РФ буде серед тем зустрічі

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із Володимиром Зеленським у Вашингтоні обговорюватимуть питання посилення оборони України та можливість використання американської зброї для ударів по території Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Дональд Трамп визнав, що Вашингтон розглядає можливість дозволити Збройним силам України використовувати американське озброєння для ударів по території Росії.

«Ми будемо це обговорювати, так, це ескалація, але будемо це обговорювати», – сказав Трамп, відповідаючи на питання журналістів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

