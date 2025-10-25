Головна Країна Події в Україні
Зеленський повідомив, коли в Україні мають з’явитися перші літаки Gripen

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський повідомив, коли в Україні мають з’явитися перші літаки Gripen
Володимир Зеленський у літаку Gripen під час візиту до Швеції
фото: Офіс президента

Президент зазначив, що Gripen для України – частина гарантій безпеки

Перші з 150 літаків Gripen, які пообіцяла Швеція, мають зʼявитися в Україні наступного року. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок — домовленість зі Швецією про бойові літаки «Гріпен», і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року», – написав він у Telegram.

Зеленський додав, що Gripen для України – частина гарантій безпеки.

«І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати», – додав він.

JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab. Глибока модернізація серії Gripen, яка раніше згадувалась як Gripen NG (Next Generation) або Super JAS, наразі має позначення JAS 39E/F Gripen. Постачання цієї версії до Повітряних сил Швеції та Бразилії розпочалися у 2019 році. Зміни у порівнянні з JAS 39C включають більший фюзеляж, потужніший двигун, збільшену вантажопідйомність для озброєння, нову кабіну пілота, архітектуру авіоніки, систему радіоелектронної боротьби та інші вдосконалення.

Нагадаємо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський і прем'єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо закупівлі 100-150 винищувачів Gripen.

 

Читайте також:

Теги: винищувач озброєння президент Україна Володимир Зеленський Швеція

