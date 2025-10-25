Зеленський повідомив, коли в Україні мають з’явитися перші літаки Gripen
Президент зазначив, що Gripen для України – частина гарантій безпеки
Перші з 150 літаків Gripen, які пообіцяла Швеція, мають зʼявитися в Україні наступного року. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок — домовленість зі Швецією про бойові літаки «Гріпен», і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року», – написав він у Telegram.
Зеленський додав, що Gripen для України – частина гарантій безпеки.
«І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати», – додав він.
Нагадаємо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський і прем'єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо закупівлі 100-150 винищувачів Gripen.
