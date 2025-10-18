Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року
Ситуація на фронті 18 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Нині в Україні триває 1333-й день повномасштабної війни 

За минулу добу відбулося 128 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6024 дрони-камікадзе та здійснили 4941 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населеному пункту Суми.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року фото 1

Відбулося два бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, а також здійснив 154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року фото 2

Противник 18 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року фото 3

Відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року фото 4

Ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року фото 5

На Слов’янському напрямку у районах Переїзного, Григорівки, Дронівки та Ямполя противник сім разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року фото 6

Противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 12 атак у районах Торецького, Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населених пунктів Костянтинівка й Бересток.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Молодецьке, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року фото 9

Ворог 14 разів атакував наші позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року фото 10

Ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1333-й день повномасштабної війни в Україні.

